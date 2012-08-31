Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç ense ve sırtından vurularak öldürüldü!

Ankara'da çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan 24 yaşındaki Cem Aygün'ü biri ensesinden, diğeri de sırtından 2 kurşunla öldürdü.

Keçiören İlçesi’nde oturan Cem Aygün, telefonla haberleştiği kız arkadaşları Dilara A. ve Kübra D. ile buluştu. Aygün, otomobiline aldığı iki kız arkadaşıyla Sanatoryum Caddesi’nde bir süre dolaştı, ardından da park ettikleri araçtan inerek cadde kenarında yürümeye başladı. Bu sırada Aygün ve aracına aldığı 2 kız arkadaşı arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Aygün, kız arkadaşlarından Kübra D.’yi dövmeye başladı. Aygün’den dayak yiyen Kübra D. ise bağırarak yardım isteyince bölgede görev yapan 2 polis memuru olaya müdahale etmek istedi.

İddiaya göre Cem Aygün, olaya müdahale eden 2 polis memuruna da hakaret ederek kaçmaya başladı. Polis memurları, kendilerine hakaret ederek kaçan ve ’Dur’ ihtarına uymayan Aygün’ün arkasından ateş etti.

Ensesi ve sırtına birer kurşun

Polislerin silahından çıkan kurşunlardan 2’si Cem Aygün’ün ensesine ve sırtına isabet etti. Yere yığılan Aygün, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, iki polis memuru gözaltına alındı. Haklarında soruşturma açılan polis memurlarının ifadelerinde havaya ateş ettiklerini, ancak dengelerini kaybetmeleri üzerine kurşunların Aygün’e isabet ettiğini söyledikleri ileri sürüldü.

Kızlar Aygün’den şikayetçi oldu

Aygün tarafından darp edildiğini ve gaspa uğradığını öne süren Kübra D. ise hastanede tedavi edildi. Kübra D. ve Dilara A.’nın polise verdiği ifadede, Cem Aygün’den şiddet gördüklerini ve sokak ortasında kendilerine saldırdığını, yardıma gelen polislere de hakaret edip, saldırarak kaçmaya çalıştığını söyledi.

Toprağa verildi

Polislerin silahında çıkan kurşunlarla hayatını kaybeden Cem Aygün’ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan Cem Aygün, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aygün’ün uyuşturucu madde kullanma, adam yaralama ve hırsızlık gibi 69 ayrı suçtan sabıkası bulunduğu belirtildi.