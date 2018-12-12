Polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş açtığı Cihan Seyhan hayatını kaybetti

Polisin “dur ihtarına uymadığını” ileri sürerek ateş açtığı araçta bulunan 17 yaşındaki Cihan Seyhan hayatını kaybetti.

İstanbul, Ataşehir’de polis bir araca ateş açtı, aracın içinde bulunan üç kişiden biri vurularak hayatını kaybetti, bir kişi gözaltına alındı. Polisin araca “dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle” ateş açtığı ileri sürüldü.

Olay Ataşehir’deki Mustafa Kemal Mahallesi 3007 cadde üzerinde dün saat 16:00 sıralarında meydana geldi. Ajanslardaki haberlere göre, Cadde üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri 34 BAF 278 plakalı otomobilden şüphelenerek, durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan otomobil olay yerinden hareket etti. Park halindeki otomobillere de çarpan otomobile polis ateş açtı.

Otomobil açılan ateş sonrası durdu, araçta bulunan ve yaralanmış olan 17 yaşındaki Cihan Seyhan Ümraniye’deki bir özel hastaneye kaldırıldı. Seyhan burada hayatını kaybetti.

Aynı araçta bulunan Cihan Seyhan'ın akrabası A.S. gözaltına alındı. Aracı kullanan ve olay yerinden uzaklaşan G.S. aranıyor. Araçta yapılan aramalarda iki tabanca bulundu.

Seyhan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.