-POLİSİN DÜĞÜN HEDİYESİNDE DİNLEME CİHAZI EDİRNE (A.A) - 07.07.2010 - Edirne'de polisin derneğe, derneğinde bir vatandaşa düğün hediyesi olarak verdiği iddia edilen televizyondan çıkan dinleme ve görüntüleme cihazıyla ilgili olarak, Edirne Barosu avukatlarından Emre Zorluoğlu ''Özel hayatı ihlal'' iddiasıyla suç duyurusunda bulunacak. Edirne Barosu avukatlarından Emre Zorluoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir Roman vatandaşın evinde ki televizyonun içerisinde bulunan ''Böcek'' diye tabir edilen ses ve görüntü aktaran cihazın tamamen tesadüfen televizyonun bozulmasıyla ortaya çıktığını belirtti. Televizyonun Edirne Roman Derneği tarafından bir vatandaşa hediye olarak verildiğini anlatan Zorluoğlu, şunları söyledi: ''Bir şekilde bu televizyon bozulmuş ve tamirciye gelmişti. Ben de televizyonu tamircide gördüm. Arızalı televizyonu tamirciye götüren Roman vatandaşla konuştum. Televizyonun kendisine dernek tarafından hediye edildiğini söyledi. Doğal olarak isminin açıklanmasını istemiyor. Kendisi şikayetçi olmadı. Televizyon, Roman vatandaşımızın evine gittiği andan itibaren suç teşkil ediyor. Evli bir çiftin evinde kaldığı düşünülürse inanılmaz bir hukuk ihlali var burada. Normal şartlar altında araştırma yapılıyorsa mahkeme kararı olması gerekir. İzin alınan süre bittiğinde ise kameranın çıkartılması gerekirdi. Özel hayatın ihlali söz konusu şu anda. 6 aydan beri kimse kamerayı sahiplenmedi. Umarım sahibi çıkar ve kamerayı neden koyduğunu açıklar. Ben suç duyurusunda bulunacağım.'' Zorluoğlu, televizyon içerisinden çıkartılan dinleme ve görüntü alma cihazının 6 ay önce Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin makam odasında bulunan cihazla aynı olduğu belirtti. Zorluoğlu, üzerinde seri numarası bulunan cihazın resmi olarak satışının yapılamadığını, cihazın ses ve görüntüyü GMS aracılığıyla başka yere aktardığını belirterek, ''Cihaz bende duruyor. Ancak, resmi yazı ile talep edilirse yetkililere teslim ederim'' dedi.