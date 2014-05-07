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Polisin 'dövülen Ali İsmail değildi' savunmasını baz istasyonu çökertti

Gezi Parkı olaylarında dövülerek hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz davasında 'dövülen Ali İsmail değildi' diyen polisleri baz istasyonu yalanlıyor

07 Mayıs 2014 18:05

Eskişehir’de, Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesine ilişkin davada sanık olarak yargılanan polislerin, “Dövülen kişi, Ali İsmail değildi” savunması, dosyaya giren baz istasyonu raporuyla çöktü. Bilirkişi raporuna göre, hem Ali İsmail Korkmaz’ın hem de Korkmaz’ı döven polisler ve dört sivil sanığın cep telefonları aynı noktadan, Yunus Emre Caddesi üzerinden sinyal veriyor. Radikal gazetesinden İsmail Saymaz’ın haberine göre, raporda, “Baz hareketlerinden Ali İsmail Korkmaz’ın olay saatinde olay yerinde olabileceği değerlendirilmektedir” denilirken, polisler için de, “Baz hareketlerinden GSM hattını kullanan şahsın olay gecesi olay yeri veya yakınında olabileceği değerlendirilmektedir” ifadesi kullanıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşan bilirkişi raporuna göre Ali İsmail Korkmaz’ın cep telefonu 2 Haziran 2013 akşamı saat 23.00’den sonra dövüldüğü noktaya en yakın baz istasyonlarından sinyal verdi. Bilirkişi Osman Özçelik’in 24 Nisan’da mahkemeye sunduğu rapora göre saat 23.16’dan 23.48’e kadar, Yunus Emre Caddesi No: 117, Arslan Hotel, Hotel Esk, Arslan Hotel, Odunpazarı, Asarcıklı Caddesi No: 30, Deliklitaş, Eksçarşı ve Odunpazarı baz istasyonlarını kullanarak altı adet görüşme yaptı. Raporda, “Adı geçen baz istasyonlarının olay yerine yakınlığı ve konumu itibari ile olay yerine servis sağlayabileceği, baz hareketlerinden Ali İsmail Korkmaz’ın olay saatinde olay yerinde olabileceği değerlendirilmektedir” denildi. Raporda ayrıca, Korkmaz’ın olay saatinde Yaşar Bolkuvvet ve Tunç Tiryaki adına kayıtlı iki telefonla görüşme yapması ‘dikkat çekici’ bulunarak, “Bu şahısların olayla ilgili bilgi ya da görgüsü olabileceği değerlendirilmektedir” denildi.

Sanık polislerle ilgili 31 Mart tarihli bilirkişi raporunda ise, Korkmaz’a tekme atarak ölümüne yol açtığı iddia edilen Mevlüt Saldoğan’a ait iki telefondan birinin en son saat 22.16’da Yunus Emre Caddesi No: 101’deki baz istasyonundan sinyal verdiği ifade edilerek, “Baz hareketlerinden GSM hattını kullanan şahsın olay gecesi olay yeri veya yakınında olabileceği değerlendirilmektedir” denildi. Aynı şekilde sanık polis Şaban Gökpunar ve Hüseyin Engin’in ile sivil sanıklardan İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu, Ebubekir Harlar ve Muhammet Vatansever’in telefonları da aynı noktadan sinyal verdi. Yalnızca Yalçın Akdoğan adlı polisin telefonu bir başka noktadan sinyal verdi.

Öte yandan, Başpolis Şaban Gökpunar’ın Korkmaz’ın dövülmesinden 15 dakika önce TEM Büro Amiri Mutlu Umutlu ile görüşme yaptığı saptandı.

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