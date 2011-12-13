-Polisin dikkati hayat kurtardı ANKARA (A.A) - 13.12.2011 - Başkentte devriye gezdikleri sırada bir apartmanın alt katındaki kafede çıkan yangını fark eden polisler, itfaiyeye haber verdikten sonra dairelerin zillerini tek tek çalarak binadakileri dışarı çıkardı. Pursaklar ilçesindeki Yunus Emre Caddesi Sezer Sokak'ta bir apartmanın alt katındaki kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Söz konusu bölgede devriye gezdikleri sırada yangını gören Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, itfaiyeye haber verdikten sonra apartmanda yaşayanları tek tek zillerini çalarak uyandırdı. Ekipler daha sonra apartman sakinlerini bina dışına çıkarttı. İtfaiye tarafından söndürülen yangının ardından bina sakinleri yeniden evlerine girdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.