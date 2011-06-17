-POLİSİN CİNNETİ MESLEKTAŞINI ŞEHİT ETTİ ERZİNCAN (A.A) - 17.06.2011 - Erzincan'da cinnet getiren polis memuruna müdahale esnasında bir polis memuru şehit oldu, bir komiser yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Muhammet D. (27), Ordu Caddesi'ndeki evinde babasıyla tartışmaya başladıktan sonra havaya rastgele ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine gelen çelik yelekli polis ekibi, meslektaşları Muhammet D'yi sakinleştirmeye çalıştı. Muhammet D, yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarının ardından meslektaşlarından yanından ayrılmalarını ve babasının, evin alt katındaki iş merkezinin koridoruna getirilmesini istedi. Muhammet D, koridora getirilen babasına sarıldıktan sonra elindeki silahı yere bıraktı. Bu sırada, henüz hangi silahtan çıktığı belirlenemeyen kurşun, Hırsızlık Masası Amiri Hikmet Çakıcı'nın karnını sıyırdıktan sonra sivil ekip aracı içerisinde bekleyen Ahlak Büro Amirliğinde görevli Yusuf Arslan'ın (36) göğsüne isabet etti. Vurulduğunu fark etmeyen Arslan, aracı olay yerinden götürmeye çalıştı. Arslan, bu esnada olayı görüntüleyen gazetecilerin uyarısı üzerine aracını durdurdu ve kurşun yarasını eliyle kapattıktan sonra, iş merkezinin önünde bekletilen ambulansa yürüyerek bindi. Erzincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Arslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinnet getiren polis memuru Muhammet D. ise gözaltına alındı. Bu arada, Erzincan Vali Vekili Abdullah Çiftçi, Erzincan Emniyet Müdürü Mehmet Tüzel ve Erzincan Sağlık Müdürü Mesut Turan, hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Görevli doktorların polis memuru Yusuf Arslan'ın vefat ettiğini bildirmesi üzerine hastanede bekleyen bazı meslektaşları ağlamaya başladı. Erzincan Emniyet Müdürlüğünden olayla ilgili yaptığı basın açıklamasında, akşam saatlerinde Ordu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu belirlenen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Muhammet D'nin bağırıp çağırarak havaya ateş etmesi üzerine, olayın 155 Polis İmdat telefonundan bildirildiği belirtildi. Açıklamada, olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekibinden polis memuru Yusuf Arslan'ın nasıl olduğu belirlenemeyen patlama sonucu ağır yaralandığı ve sevk edildiği Erzincan Devlet Hastanesinde öldüğü belirtilirken, komiser Hikmet Çakıcı'nın da hafif yaralandığı kaydedildi. Olayın savcılığa intikal ettiği, tahkikatın sürdüğü bildirildi. Şehit düşen, evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilen Yusuf Arslan'ın, tayin olduğu ve 2 hafta sonra yeni görev yeri Bursa'ya gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.