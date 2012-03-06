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Polisin ayağı yine kaydı!

Aydın'da 'yanlışlıkla' bir genci başından vuran polis tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

06 Mart 2012 17:11

 

T24 - Aydın'da Mahir Zorbey Demirkaya'yı başından vurarak ölümüne sebep olan polis memuru Murat S. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

bianet.org'un haberine göre; Demirkaya'nın, asker firarisi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş on ay hapis cezası vardı. 4 Mart Pazar akşamı tutuklanan Demirkaya, Adliye çıkışında annesine sarılmak istediğini söylemiş ve annesine sarıldıktan sonra kaçmıştı.

Polisler Demirkaya'nın arkasından "dur" ihtarında bulunmuş ve havaya ateş açmıştı. Bu esnada Murat S. adlı polisin silahından çıkan kurşun Demirkaya'nın kafasına isabet etmiş ve Demirkaya hayatını kaybetmişti.

Polis memuru gözaltına alındıktan sonra yaptığı savunmada ayağının kayması sonucu Demirkaya'yı yanlışlıkla kafasından vurduğunu söylemişti.

Antalya'da 27 Ekim 2008'de Çağdaş Gemik'i ve İzmir'de 25 Kasım 2007'de Baran Tursun'u öldüren polisler de "dur" ihtarına uymadıkları için havaya ateş ettiklerini, o sırada ayaklarının kaydığını ve yanlışlıkla öldürdüklerini söylemişlerdi.

 

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