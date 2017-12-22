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Polisin attığı plastik mermiyle bir gözünü kaybeden taraftara 376 bin lira tazminat (2)

'HAKKIM OLAN PARAYI ALDIM' Bursaspor'un Galatasaray'a yenildiği olaylı maç sonrası polisin attığı plastik mermi ile bir gözünü kaybeden ve açtığı davada 376 bin 879 lira 34 kuruş tazminat almasına karar verilen Osman Yılmaz Akarsu, olay sonrasında çok sık

22 Aralık 2017 18:22

\'HAKKIM OLAN PARAYI ALDIM\'
Bursaspor\'un Galatasaray\'a yenildiği olaylı maç sonrası polisin attığı plastik mermi ile bir gözünü kaybeden ve açtığı davada 376 bin 879 lira 34 kuruş tazminat almasına karar verilen Osman Yılmaz Akarsu, olay sonrasında çok sıkıntı çektiğini söyledi. Gözünü kaybettiği için psikolojik tedavi gördüğünü ve 3 yıldır çalışamadığını anlatan Akarsu, \"Süreç sonunda hakkım olan parayı almayı hak kazandım. Ama bedenimin yarısını kaybettim\" dedi.
PARA POLİS MEMURUNDAN ALINACAK
Bu arada Osman Yılmaz Akarsu\'nun avukatı Serkan Sıracı, müvekkilinin kazandığı maddi ve manevi tazminat parasını Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bursa Valiliği\'nden alacaklarını, bu kurumların da ödedikleri parayı polis memuru Nedim K.\'den geri alacaklarını söyledi.

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