Polisin attığı kapsül eylemcileri ikna etmek isteyen yarbayı yaraladı

Muğla’da, Taksim Gezi Parkı’ndaki eylemlere destek vermek amacıyla sokağa dökülen göstericilerle görüşmek isteyen Muğla İl Jandarma Komutanlığı Asayişten Sorumlu Komutan Yardımcısı Yarbay Necati Metin, eylemcilere doğru polis tarafından atılan gaz bombasının fırlayan kapsülünün, gözünün üst kısmına isabet etmesiyle yaralandı. Yarbay Metin hastanede tedaviye alındı.

Taksim Gezi Parkı’ndaki olayları protesto etmek isteyen bir grup, geçen cumartesi günü Muğla kent merkezinde toplandı. Kalabalık grup sloganlar atarken, sayısı da hızla çoğaldı. Bunun üzerine polis, jandarmadan takviye istedi. Bölgeye, jandarma ekipleri de gönderildi. Jandarma ve polis birlikte önlem aldı.

Eylemcilerin bulunduğu alana Muğla İl Jandarma Komutanlığı Asayişten Sorumlu Komutan Yardımcısı Yarbay Necati Metin (46) de gitti. Sivil kıyafetli olan evli ve iki çocuk babası Metin, askerleri yönlendirirken, diğer taraftan da göstericilerle görüşmek üzere yanlarına gitti. Bir tatsızlık yaşanmaması için eylemci grupla konuşmaya başlayan Yarbay Metin’in bulunduğu alana, polis tarafından gaz bombası atıldı. Polis eylemcilere müdahale ederken, Yarbay Metin’in gözünün üst kısmına, atılan gaz bombası kapsülü isabet etti.



Gözünü kaybedebilir



Kanlar içinde kalan ve 5 yıldır Muğla’da görev yapan Yarbay Metin, askerler tarafından kalabalık grubun arasından çıkartıldı ve hazırda bekletilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Yarbay Metin’in, sağ gözünde yaralanmaya bağlı ödem oluştuğu ve gözünü kaybetme tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Doktorların, tedavisi süren Yarbay Metin’in yapılacak tetkiklerin ardından ameliyat yapılıp yapılmayacağına karar vereceği ifade edildi.

Soruşturma başlatıldı

Muğla İl Emniyeti Müdürü Ahmet Akbal, "Muğla’da eylem nedeniyle yaşanan tüm olaylarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Muğla Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri, yılda milyonlarca yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. Yapılan bu eylemler turistlerimizin kentimize gelmesini engeller. Onları korkutabilir. Eylemlerin demokratik bir şekilde yapılmasını istiyor. Göstericilerden polisimize, taş veya bir başka nesne atılmasını istemiyoruz" dedi.