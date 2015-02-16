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Polisin attığı gaz kapsülü 14 yaşındaki Şahin'i bu hale getirdi!

Şahin İzsiz'in ağabeyi Murat İzsiz, polislerden şikayetçi olacaklarını söyledi

16 Şubat 2015 13:00

Adana'da markete ekmek almaya giden 14 yaşındaki Şahin İzsiz, Öcalan'ın yakalanmasını protesto eylemlerine müdahale eden polisin attığı gaz kapsülü ile yüzünden vuruldu.

Adana'da Abdullah Öcalan'ın yakalanışının 16'ncı yıldönümü nedeniyle kentin birçok noktasında eylemler düzenlenirken, Şakirpaşa Mahallesi'nde toplanan bir grup ile polis arasında çatışma çıktı. Polisin gruba biber gazıyla müdahalesi sırasında ağabeyinin oto lastik dükkanından, karşıdaki markete ekmek almaya giden 14 yaşındaki Şahin İzsiz, olayların arasında kaldı. İddiaya göre polisin attığı biber gazı kapsülü İzsiz'in yüzüne isabet etti. Sağ gözü ile yüzünde yanık ve yaralar oluşan İzsiz, Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Akif Özdemir’in haberine göre, Adana'da iddiaya göre polisin attığı biber gazı kapsülünün yüzüne çarpması sonucu yaralanan 14 yaşındaki Şahin İzsiz'in ağabeyi Murat İzsiz, polislerden şikayetçi olacaklarını söyledi.

Kardeşini ekmek almak için evden fırına gönderdiğini anlatan Murat İzsiz, "Saat 16.00 sıralarında hem ekmek almasını, hem de fırının yakınında bulunan kendimize ait oto lastik dükkanına bakmasını söyledim. Eylem yapanlar bazen lastikleri çalıyorlar. Kardeşim evden çıkıp fırına doğru giderken, eylemci grubun arasında kalmış. O sırada da polisin zırhlı araçtan attığı biber gazı kapsülü de kardeşimin yüzüne isabet etmiş" dedi. Polisler hakkında şikayette bulunacaklarını aktaran İzsiz, kardeşinin kafatasının beyine yakın bölgesinde ve yüzünün çeşitli yerlerinde çatlakların olduğunu söyledi. Kardeşinin yüzündeki şişliğin inmesinin ardından tam tetkiklerin yapılacağını sözlerine ekleyen Murat İzsiz, doktorun 2 gün hastanede yatış verdiğini kaydetti.

 

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