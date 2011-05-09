Polisin attığı gaz bombası BDP'li vekili sakat bırakabilir

T24- Batman'da YSK'nın bağımsız adaylarla ilgili kararının protesto edildiği gösteriler sırasında göstericiler ve polis arasında kalarak polisin attığı gaz bombası sağ bacağına isabet eden BDP'li Batman milletvekili Ayla Akat Ata'nın sakat kalma riski ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.







Üniversite hastanesinde 1 haftadır sağ ayağı askıya alınarak tedavi altına alınan Milletvekili Ata' nın bacağında doku ölümü gerçekleştiği ve kangren riskinin bulunduğu belirtildi.

Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın da polis müdahalesi sonucu kalçasından yaralandığını belirten Ata, "Sonuç ne olursa olsun bacağım kesilse bile halkın arasında olamaya devam edeceğim" dedi.

Batman'da 21 Nisan'da YSK'nın bağımsız adaylarla ilgili verdiği veto kararının protesto edilmesi sırasında göstericiler ile polisler arasında kalarak polisin attığı gaz bombası sonucu sağ bacağından yaralanan milletvekili Ayla Akat Ata'nın sakat kalma riski ile karşı karşıya geldiği belirtildi.

Olaydan sonra sağ ayağına basamayan ve yürümekte zorlanan Ata, bacağında gittikçe moraran ve büyüyen yara için Dicle Üniversitesi Hastanesi yanık servisinde yatarak tedavi altına alındı.

Doktorlar, milletvekili Ata'ya, yara bölgesinde doku ölümünün başladığını ve kangren olma riskinin bulunduğunu belirterek, yanmanın kimyasal kaynaklı olduğu için normal yanık tedavisi ile giderilemeyeceğini ve hastanede yatması gerektiğini söyledi.

Ayağı sürekli askıda

Dicle Üniversitesi hastanesinde yatarak tedavisi süren milletvekili Ata, tedaviyi sürdüren doktorun yurtdışına bir seminere gitmesi nedeniyle ayağının askıda kalması şartı ile eve gönderildi.

Ata, seçildikleri günden beri bir çok arkadaşlarının saldırıya maruz kaldığını ve bu saldırılarla seçilmişlerin halktan uzaklaştırmanın hedeflendiğini söyledi.

Seçimlerde en görkemli sonucu Batman'da almayı hedeflediklerini söyleyen Ayla Akat Ata, "Ne olursa olsun seçim çalışmalarına bıraktığımız yerden devam edeceğim. Halka verdiğimiz sözü yerine getiriceğiz. Şu anda seçim güvenliğini tehdit eden kolluk kuvvetleridir. Gerekirse koltuk değnekleriyle çalışarak mücadeleye devam edeceğim"dedi.

Daha öncede Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın da polis müdahalesi sonucu kalçasından yaralandığını belirten Ata, "Sonuç ne olursa olsun bacağım kesilse bile halkın arasında olamaya devam edeceğim. Yaşanan saldırıyla ilgili görüntüleri TBMM Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na gönderdik. Sorumlulur hakkında da Batman Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu konuda gelişme olup olmadığını bilmiyorum" diye konuştu.