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Polisin attığı gaz bombası BDP'li Eneş'in kafasına isabet etti

Mardin'de cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek ve destek vermek amacıyla yapılmak istenen yürüyüşe polisin müdahalesi sert oldu

29 Ekim 2012 16:14

Mardin Mazıdağı'nda açlık grevleri için yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlara polisin müdahalesinde gaz bombasıyla başından ağır yaralanan BDP yöneticisi Emanet Eneş ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde dün akşam (28 Ekim) cezaevlerindeki açlık grevine dikkat çekmek ve destek vermek amacıyla yapılmak istenen yürüyüşe polisin müdahalesinde kafasına gaz bombası isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Emanet Eneş'in Mardin Devlet Hastanesi'nde Beyin Cerrahi Bölümü'nde ameliyata edildiği ve 48 saat yoğun bakımda kalacağı öğrenildi.

Mazıdağı'nda Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe merkezine yürümek isteyen vatandaşlara Cumhuriyet Meydanı'nda polis gaz ve tazyikli suyla müdahale etmiş, polislerin yakın mesafeden hedef alarak kullandığı gaz bombası Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İlçe yYöneticisi ve Mardin İl Genel Meclis Üyesi Emanet Eneş'in başına isabet etmişti.

Mazıdağı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve Beyin Cerrahi Bölümü'nde ameliyata alınan Eneş'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Mazıdağı'ndaki polis müdahalesinde Özel Harekât Timleri tarafından darp edilerek gözaltına alınan Kadri Akkuş ve Hamdullah Özkan ise İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyor.

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