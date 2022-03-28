Polisin atış talimi yaptığı alanda ölü bulunan Muharrem Aksem'in ön otopsi raporu: Vücuttan 12 metal parçası çıkarıldı

Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Micit (Çalışkan) Mahallesi’nde, 24 Mart’ta özel harekât polislerinin atış talimi yaptığı alanda ölü bulunan 16 yaşındaki Muharrem Aksem'in hazırlanan ön otopsi raporu, aile avukatlarına teslim edildi. Raporda Aksem’in, vücudundan 12 metal parçası çıkarıldığı ve sağ elinin olmadığı belirtildi.

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Mezopotamya Ajansı'ndan Emrullah Acar'ın haberine göre raporda Aksem’in sağ elinin olmadığı, yüzünde ve vücudunda çok sayıda açık yara izi bulunduğu belirtildi. Rapora göre; Aksem’in vücudundan 12 adet farklı boyutlarda metalik cisim çıkarıldı.

Aile avukatı Hatice Akıllı Öz, ön otopsi raporunda Aksem’in kesin ölüm nedenine dair bir değerlendirmenin olmadığı söyledi. Öz, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi içi İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) İhtisas Dairesi’nden çıkacak otopsi raporunu beklediklerini, ön otopsi raporunda Aksem’in yüzü ve vücudunda çok sayıda açık yaranın olduğunu, ölüm nedeninin metal parçalarının vücuda isabet etmesi olarak değerlendirme yapıldığını ifade etti. Otopsi raporunda Aksem’in sağ elinin bulunmadığını aktaran Öz, “Olay yerine gittiğimizde de sağ eli yoktu. Vücutta 12 adet metalik parça çıkarılmış ama bunların ne olduğuna dair bir şey söylemek için erken. Cisimlerin ne olduğunun belirlenmesi için balistik inceleme yapılacak. İstanbul’dan gelecek kati raporu beklemekte fayda var” diye konuştu.

“Büyük bir ihmal olduğu ortada”

Ön otopsi raporunda kesin ölüm saatine dair bir bilginin olmadığını dile getiren Öz, “Urfa Valiliği bir açıklama yaptı ve 2005 yılından bu yana alanın eğitim alanı olduğunu söyledi. Ancak mahallede yaşayan insanlar son 2 yıldır atış talimi yapıldığını belirtiyor. Mahalle sakinleri atış talimi sırasında çok ağır silahların kullanıldığı bilgisini verdi. Bombaların kullanıldığı belirtiliyor” dedi.

Atış talim alanı olarak kullanılan meranın mevzuata uygun olmadığını vurgulayan Öz, “Kesinlikle mevzuata aykırı. Oranın bir eğitim alanı olduğuna dair bir bilgilendirici tabela yok, koruyucu bir önlem yok. Halka alanın bir eğitim alanı olduğuna dair bir bilgi verilmemiş. Güvenlik önlemleri yok. Çok büyük ihmaller olduğu belli. Bomba da patlamış olsa, mermi de isabet etmiş olsa ortada var olan ihmali göz ardı etmemek gerek. Büyük bir ihmal olduğu ortada” ifadelerini kullandı.

Etkin bir soruşturmanın yürütülmesi için girişimlerde bulunacaklarını söyleyen Öz, “İdari anlamda hukuki mücadelemizi vereceğiz. Basında yanlış anlaşılmalara yol açan haberler var. Aksem 3 gündür kayıp değildi. Aynı gün kendisinden saat 16.00’dan sonra haber alınamaması üzerine ailesi havaların kararması ile aramaya çıktı ve gece saat 22.00 sıralarında bulundu. O gün hayvan otlatıyordu, ancak hayvan otlatmayı kardeşine devredip, kendisi ‘ben eve gidiyorum’ diye kardeşinin yanından ayrılıyor. Vücudunda mermi izi olduğu ve paramparça olduğu yönünde paylaşımlar var ama metalik cisimlerin mermi olduğuna dair bir bilgi yok ve sadece vücudunda eli yok. Görgü tanıkları cesedin yanında bir hayvan olduğunu, tilki olduğunu beyan ediyor. Kopmanın hayvan yemesi sonucu ya da patlama sonucu olduğuna dair bir bilgi şu an yok” şeklinde konuştu.