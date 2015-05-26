Polisin 'açılmıyor' dediği kamera kayıtları 4 kişiyi kurtardı

Beyoğlu Tarlabaşı’nda 4 kişi, geçtiğimiz aralık ayında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Birbirlerini tanımayan bu kişiler hakkında 22,5 yıl hapis istemi ile dava açıldı. Narkotik polisi olay bölgesini gösteren bir kamera kaydını açamadığını söyledi. Kaydı alan bilirkişi görüntülere ulaştı. Kayıtlarda, polis tutanağında yer alan bilgilerin tersi görüntüler yer aldı. Kaydı izleyen mahkeme heyeti 4 sanığı ilk duruşmada serbest bıraktı. Savcılık, etrafı kapalı küçük bir çay ocağında geçen olaya ilişkin sahte tutanak hazırlamakla suçlanan polisler hakkında soruşturma başlattı.

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne konu olay geçtiğimiz yıl 15 Aralık günü yaşandı. Narkotik Polisi o gün saat 15.00 sıralarında 20’ye yakın kişiyi gözaltına aldı. Kimi midyecilik yapan kimi o bölgeden geçen bu kişileri tek-tek gözaltına alan polis, bu kişileri Kalyoncu Kulluk Caddesi ile Simitçi Sokak'ın kesiştiği noktada bulunan bir çay ocağında topladı. Polis tutanağında, yapılan işlemin bir ihbar doğrultusunda yapıldığı anlatıldı. Çay ocağında bir araya getirilen kişilerin önemli bir bölümü salıverildi. Geride ocağı işleten R.G., E.K., B.İ. ve İ. Y. kaldı. Polisin iddiasına göre bu kişiler bölgede uyuşturucu ticareti yapıyorlardı.

4 kişi hakkında dava

Konu ile ilgili polisin hazırladığı tutanak savcılığa sunuldu. Mahkemeye çıkarılan 4 kişi uyuşturucu ticareti yapmakla suçlandı; 4’ü de tutuklandı. Tutanağa göre sanıklardan B.İ. polisten kaçmaya çalışırken yakalandı. Yine tutanağa göre bu kişi, üzerinde çıkardığı bir poşeti yere atarak kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklu sanıklar hakkında iddianame hazırladı. 20 Şubat tarihli iddianamede sanıkların her biri için 22,5’ar yıl hapis cezası istendi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti ve yargılama başladı.

Heyet CD’yi izledi ‘beraat’ dedi

İlk celseye bir hafta kala sanıklardan E.K.’nın avukatı Alper Sarıca, polislerin ‘açamadık’ dediği kayıtları bir bilirkişiye inceletti. Adli bilirkişinin hazırladığı rapor dosyaya sunuldu. Olay anını gösteren kayıtların bir bölümü de CD’ye kopyalandı. Anılan CD’de, B.İ., polis tutanağında yer alanın aksine elinde cep telefonu sakin bir şekilde yürürken yanına gelen bir polis tarafından alınıyor. Av. Sarıca, 6 Mayıs’taki ilk duruşmada mahkeme heyetinden CD’yi izlemelerini talep etti. Heyet duruşmaya ara verdi kayıtları izlemeye koyuldu. Verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme birbirlerini dahi tanımayan 4 kişinin de tahliyesine karar verdi.

Savcılık soruşturma başlattı

Av. Sarıca tutanakta imzaları bulunan polis memurları H.K. ve O.K. dâhil olay ile ilgisi olan memurlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Av. Sarıca, polislerin sahte tutanak hazırladıklarını iddia ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu soruşturma başlattı.

'Kamera kayıtları araştırılsın'

Av. Sarıca, “Bu tür durumlarda olay bölgesi kamera kayıtları araştırılsın. Aksi halde insanların kendilerini savunmaları güç… Bu olayda birbirlerini tanımayan 4 kişi düzmece bir tutanakla tutuklandı. Üstelik her biri 22,5 yıl hapis ile yargılanıyordu. Oysa ulaştığımız kayıtta hiç de tutanakta yer alan durumların yaşanmadığı ortaya çıktı” dedi.