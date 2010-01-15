Polisin 2010 Avrupa Başkenti enerjisi!

T24-Beyoğlu polisi, iddiaya göre, bu kez de gazeteci Ozan Özhan'ı darp etti. Özhan'ın tek hatası, Taksim Meydanı'ndaki polis bariyerinin önünden, bariyerin arkasında ve duvara asılı haldeki, Avrupa 2010 İstanbul Kültür Başkenti' etkinliklerinin 16 Ocak'ta başlayacağını duyuran afişe bakmak oldu.

Radikal gazetesinin haberine göre, gazeteci Ozan Özhan’ı darp etti. Özhan’ın tek hatası, Taksim Meydanı’ndaki polis bariyerinin önünden, bariyerin arkasında ve duvara asılı haldeki, ‘Avrupa 2010 İstanbul Kültür Başkenti’ etkinliklerinin 16 Ocak’ta başlayacağını duyuran afişe bakmak oldu.

Bir polisin, “Bekleme, yürü!” demesine itiraz edince tekme ve tokat yedi, bariyerin içine çekilmek istendi...

Gazeteci Ozan Özhan, Beyoğlu Başsavcılığı’na verdiği dilekçeye göre, 9 Ocak’ta Taksim’de yürürken gözü, meydanda bulunan eski su deposunun duvarlarına asılı “2010 Enerjisi İstanbul’a yayılıyor - 16 Ocak Cumartesi - İstanbul’un yedi ayrı noktasından aynı anda coşkuyla ve heyecanla... Hep birlikte” yazılı tanıtım levhasına takıldı.

Önünde polis bariyerleri, bariyerlerin arkasında görevli polisler vardı. 36 yaşındaki Özhan, levhaya dalmıştı ki, iddiasına göre, bir polisin ikazıyla irkildi:

“Polislerden biri ‘Bekleme, yürümeye devam et!’ dedi. ‘Gazeteciyim, Beyoğlu’nda yaşıyorum. Durmamın ve bakmamın ne sakıncası var’ dedim. ‘Sizin güvenliğiniz için’ dedi. Ben de, ‘Kamu güvenliğini tehdit eden bir durum varsa bildirmeniz gerekir’ dedim. O sırada bir memur ‘Ne konuşuyorsun lan!’ dedi. ‘Yanlış konuşuyorsunuz’ deyince sözlü şiddetin yanında kulağıma yumruk ve ayağıma tekme vurdu. Ayrıca kolumdan tutup barikatın içine çekmeye çalıştılar. Karambol oldu. Bu arada, ‘Komserim’ dedikleri biri geldi. Vuranın ismi Turgay ya da Tuncay olabilir. Ona hitaben, ‘Burası İstanbul’un göbeği ne halt ediyorsun’ dedi ve saldırganı uzaklaştırdılar. İki kez kimliğimi aldılar. Komiser, ‘Kimliğini al, uzaklaş’ dedi. ‘Bu kadar basit değil, özür bekliyorum’ dedim. Komiser memur adına özür diledi. ‘O memur gelsin, neden bana böyle davrandığını söylesin’ dedim. Gelen olmadı.” Özhan, gördüğünü iddia ettiği şiddet üzerine bacağı ve kulağındaki darpla ilgili rapor aldı. Sonra da Beyoğlu Başsavcılığı’nda şikâyetçi oldu.

