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Dünya

'Polisimiz yıprandı'

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, Kırgız güvenlik güçlerinin, Avrupa Güvelik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) polis gücünün yardımına ihtiya&c

26 Ağustos 2010 03:00

T24- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva, Kırgız güvenlik güçlerinin, Avrupa Güvelik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) polis gücünün yardımına ihtiyaç duyduğunu söyledi.


Otunbayeva, Çuy eyaletindeki bazı fabrikaları ziyaretinde, ülkede tartışmalara yol açan AGİT polis gücünün yardımına Kırgız güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğunu belirterek, "AGİT bize ve bizim polisimize yardım etmek istiyor. Silahsız 52 kişilik yabancı polis, Kırgız polisine destek olacak" dedi.


Otunbayeva, Kırgızistan devletinin de ülkenin vatandaşlarını koruyan polisin sorunlarını çözme kararlılığında olduğunu vurguladı.


Ülkede son 4 ayda meydana gelen olaylarla "polisin yıprandığını ve ayağa kaldırılması gerektiğini" söyleyen Otunbayeva, Kırgızistan halkının bu konudaki endişelerini çok iyi anladığını ve polis gücünün ülkenin güneyine gitmesi halinde Kosova'ya benzer bir durumunun yaşanmayacağının altını çizdi.


Merkezi yönetim, Kırgızistan'ın güneyinde, Kırgızlar ile Özbekler arasında, haziran ayındaki çatışmalardan sonra AGİT'ten güvenlik güçlerine teknik destek için yardım istemişti.


Oş eyaleti yönetimi, Oş il meclisi ve Belediye Başkanı ile bölge halkı, hükümetin bu kararına şiddetle karşı çıkıyor. Kırgız halkı, AGİT polisinin gelmesi durumunda bölgeden uzun süre ayrılmayacağı ve ülkenin bölünmesinin yolunu açacağından endişe duyuyor.

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