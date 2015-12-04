‘Polisim’ diye kandırıp evli çifti 35 bin lira dolandırdılar!

Konya’da yaşayan Faruk Aytin ve eşi Fatma Nur Aytin, kendilerini arayıp ‘polis’ olarak tanıtılan kişiler tarafından dolandırıldı. 35 bin 500 lira parasını çaldıran Aytin, polisi arayıp "Evimdeki arama bitti mi? Eşim hala yanınızda mı?" diye sorunca dolandırıldığını anladı.

Doğan Haber Ajansı’dan (DHA) Hasan Dönmez’in haberine göre olay, dün merkez Karatay İlçesi Büyüksinan Mahallesi’nde meydana geldi. Fatma Nur Aytin’i, ev telefonundan arayarak kendilerini ’polis’ olarak tanıtan dolandırıcılar, Diyarbakır’da bir kuyumcu soygununda kendisinin kimlik fotokopisinin olay yerinde delil olarak bulunduğunu, olayı aydınlatmak için verecekleri hesaba para yatırması gerektiğini söyledi.

Aytin’in meslek dersleri öğretmeni eşi Faruk Aytin’i aynı anda telefonla arayan dolandırıcılar, aynı yalanı söyleyerek "Eşin de yanımızda" deyip telekonferans yöntemiyle eşinin sesini duyurarak evde arama yaptıklarını söyleyip, operasyon için para istedi. Aytin çiftine telefonu kapatmamalarını söyleyen dolandırıcılar, saatlerce paranın yatırılmasını bekledi.

Bankadan kredi çekti

İstenilen parayı yatırmak için görev yaptığı okuldan ayrılıp bir bankaya giden Faruk Aytin, bankadan 28 bin liralık kredi çekti. Kredi kartından da 7 bin 500 lira çeken Aytin 35 bin 500 lirayı dolandırıcıların söylediği hesaba yatırdı.

Polisi arayınca gerçek ortaya çıktı

Bankadan ayrılıp görev yaptığı okula giden Faruk Aytin, eşini aradı ancak telefon sürekli meşgul olunca ulaşamadı. Bunun üzerine ’155 Polis İmdat’ hattını arayan Aytin, "Evimdeki arama bitti mi? Eşim hala yanınızda mı?" diye sordu. Polisler böyle bir operasyonun olmadığını söyleyince Faruk Aytin, dolandırıldığını anladı.

İhbar üzerine eve giden polisler, Fatma Nur Aytin’e gerçek polis olduklarına zor inandırdı. Fatma Nur Aytin de karşısındakilerin gerçek olduğunu ve dolandırıldıklarını anlayınca şok geçirdi. Polis, çifti dolandıranların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.