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'Polisim' dedi, 50 bin liralık dolandırıcılık yaptı ama polisten kaçamadı

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ'de, telefonla aradığı bir kişiye kendisini 'polis' olarak tanıtan ve banka hesap bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiğini söyleyerek 50 bin lirasını alan şüpheli, otobüsle kaçarken polis tarafından yakalandı

03 Ekim 2017 15:48

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ\'de, telefonla aradığı bir kişiye kendisini \'polis\' olarak tanıtan ve banka hesap bilgilerinin FETÖ\'nün eline geçtiğini söyleyerek 50 bin lirasını alan şüpheli, otobüsle kaçarken polis tarafından yakalandı.
61 yaşındaki H.P.\'yi dün telefonla arayan bir kişi kendisini \'polis\' diye tanıtarak, banka hesap bilgilerinin FETÖ\'nün eline geçtiğini söyledi. Şüpheli, hesap üzerinde işlem yapılacağını söyleyerek H.P.\'den bankadan 50 bin lira çekip, kendisine teslim etmesini istedi. H.P., bankadan çektiği parayı verdiği şüphelinin ortadan kaybolması üzerine dolandırıldığını anladı ve polise başvurdu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı. Kendisini polis olarak tanıtan zanlının Halil B. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi, Kayseri\'den kaçmak için bindiği şehirlerarası yolcu otobüsünde yakaladı.
Zanlının üzerinde yapılan aramada, H.P.\'den aldığı 50 bin lira bulunarak sahibine teslim edildi. Şüpheli Halil B. polisteki sorgusunun ardından adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.

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