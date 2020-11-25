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Polisi uyuşturucu satıcısı zanneden kişi, gerçeği karakolda anladı

25 Kasım 2020 09:11

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı sivil ekipler görevlerini ifa ettiği sırada B.Y. isimli kişi yanlarına gelerek “Abi sen beni mi bekliyorsun” dedi.

Sivil ekipler, hiç bozuntuya vermeden “Evet seni bekliyorduk nerede kaldın?” dedi. B.Y. isimli kişi cebinden çıkardığı bir miktar folyoya sarılı satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin diye tabir edilen uyuşturucuyu polis ekiplerine vermek istedi.

Asayiş ekipleri “Burada verme yakalanacağız, bin arabaya insanlar görecek” dedi. Ekip otosuna bindiğini fark etmeyen şüpheli gerçeği karakola gittiğinde anladı. Şüpheli hakkında Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri işlem başlattı. (İHA)

 

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