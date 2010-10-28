-POLİSİ ŞEHİT EDEN ZANLIYA MÜEBBET İSTENDİ KONYA (A.A) - 28.10.2010 - Konya'da polis memurunun silahla vurularak şehit edilmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, zanlı hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Konya-Karaman karayolu Avdul köyü yakınlarında radar uygulaması yapan Çumra Bölge Trafik Müdürlüğünde görevli polis memuru Ömer Durmaz'ı (36) 10 Ağustosta silahla vurarak şehit ettiği, Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Kuzucu köyü yakınlarında olaydan iki gün sonra güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada Dinek Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Yüksel Durmuşcan'ı sırtından yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Hakan D. (21) hakkında cumhuriyet savcılığınca iddianame hazırlandı. İddianamede, radar uygulaması yapan polis memuru Durmaz'ın yanına gelen Hakan D'nin eylemini gerçekleştirdiği, ardından Durmaz'ın tabancasını alarak kaçtığı belirtildi. Zanlının yakalanacağı sırada ''teslim ol'' çağrısı yapıldıktan sonra ateş açtığı ve bir astsubayı yaraladığı bildirildi. Hakan D'nin ''kasten adam öldürme'' ve ''adam öldürmeye teşebbüs'' suçlamalarıyla iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, kamu görevlisinin görevini yapmasını engellediği ve öldürdüğü polisin silahını çaldığı için 10 yıla kadar, ruhsatsız silah bulundurduğu için de 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamenin kabul edildiği, ilk duruşmanın gelecek ay yapılacağı bildirildi.