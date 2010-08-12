-POLİSİ ŞEHİT EDEN ZANLININ "MORALİ BOZUKMUŞ" KONYA (A.A) - 12.08.2010 - Konya'da bir polisi şehit eden ve bir başçavuşu yaralayan üniversite mezunu zanlının, ifadesinde, psikolojisi ve morali bozuk olduğu için olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, yaralı olarak ele geçirildikten sonra Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan, tedavisi devam eden Hakan D'nin (21) yazılı ifadesinin henüz alınamadığı bildirildi. Hakan D'nin, sözlü ifadesinde, moralinin ve psikolojisinin uzun süredir bozuk olduğunu, olay günü uygulama yerinde polisi yalnız görünce tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Zanlının, olayda kullandığı tabancayı yaklaşık bir ay önce eniştesinden aldığını, şehit ettiği polisin silahını boş araziye attığını ifade ettiği bildirildi. Hakan D, Konya-Karaman karayolu Avdul köyü yakınlarında radar uygulaması yapan Çumra Bölge Trafik Müdürlüğünde görevli polis memuru Ömer Durmaz'ı (36) iki gün önce silahla vurarak öldürmüştü. Saldırının ardından başlatılan çalışmalar sonucunda dün Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Kuzucu köyü yakınlarında kıstırılan Hakan D, güvenlik güçleriyle girdiği çatışma sonrası yaralı olarak ele geçirilmişti. Hakan D, çatışmada Dinek Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Yüksel Durmuşcan'ı sırtından yaralamıştı.