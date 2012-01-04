-Polisi şehit eden zanlı tutuklandı ERZURUM (A.A) - 04.01.2012 - Erzurum'da bir polis memurunu bıçakla öldürdüğü bir polis memurunu yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Erzurum'da eşinin şikayeti üzerine eve gelen polis memurlarından Suat Orak'ı (31) şehit eden Selçuk Erel'i (31) yaralayan güvenlik görevlisi zanlı Selim K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, Selim K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum E Tipi cezaevine gönderildi. Erzurum'un Aziziye ilçesinde Şehit Abdulkadir Batıbeyi Polis Merkezinde görevli polis memurları Selçuk Erel (31) ile Suat Orak (31), dün ilçenin TOKİ Konutları 5. Blok'ta, şizofreni hastası olduğu öğrenilen Selim K'nın bıçaklı saldırısına uğramış, Orak ağır yaralı olarak kaldırıldığı Aziziye Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.