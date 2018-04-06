Polisi şehit eden tutuklu Azeri sanığa olay yerinde keşif yaptırıldı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE’de, Rus ve Azeri mafya üyelerinin silahlı çatışmasına müdahale eden polis memuru Hüseyin İmrağ’ı (33) kalbinden vurarak, şehit ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Azerbaycan uyruklu Mahir Shukorov’a (41), olay yerinde mahkemeye heyeti tarafından keşif yaptırıldı. Shukorov, polisin şehit olduğu sokağa geldiğinde, \"2 şahıs önüme çıktı. Elinde silah olan, bana küfrederek, ateş etti. Ben de geri dönerek, kaçtım\" deyip, cinayet iddiasını kabul etmedi.

Edirne\'de 2014 yılında meydana gelen olayda, Rus ve Azeri mafya üyelerinin silahlı çatışmasına müdahale eden polis memuru Hüseyin İmrağ, kalbinden vurularak, şehit oldu. Cinayet şüphelisi olarak yakalanıp, tutuklanan ve hakkında ömür boyu hapis istemiyle Edirne 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan Azerbaycan uyruklu Mahir Shukorov’a, olay yerinde mahkeme heyetince keşif yaptırıldı. Sabuni Mahallesi\'ndeki keşfe Shukorov, Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi\'nden ring aracıyla getirildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Jandarma ekipleri de Mahir Shukorov\'un etrafını güvenlik için sararken, bir kolu, jandarmaya kelepçelendi.

\'2 KİŞİ ÖNÜME ÇIKTI, BİRİNDE SİLAH VARDI\'

Edirne 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bülent Çelik ile heyet üyeleri, çatışmanın meydana geldiği sokakları gezdi. Tutuklu sanık Mahir Shukorov\'a, olay günü sorularak, yaşananları anlatması istendi. Shukorov, sokaktaki silahlı çatışmanın ardından koşarak, ara sokağa kaçtığını söyledi. Polis memuru İmrağ\'ın şehit edildiği sokağa gelindiğinde Shukorov, \"Çatışma olunca kaçtım. 25- 30 metre ileride 2 şahıs çıktı önüme. Birinin elinde silah vardı. Elinde silah olmayan, beni göstererek, geri çekildi. Diğer elindeki silahı bize çevirerek, küfretti ve ardından ateş etti. Arabam olmadığı için geri koşmaya başladım. Bu 2 kişinin de peşimden geldiğini zannettim. Buradaki camiye girerken, arkama baktım, kimse gelmiyordu. Kapıda biriyle çarpıştım, düştüm. Sonra oradan bir taksiye binerek, uzaklaştım\" diye konuştu.

Olay yeri anlatımlarının ardından yazılı ifadesi alınan Azeri Shukorov, cinayet iddiasını kabul etmedi. Keşfe mahkeme heyetinin yanı sıra avukatlar Gökhan Karakoç ve Rıfat Çulha da katıldı.

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ

Dönemin Edirne Cumhuriyet Savcısı Cengiz Özülkü, 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne açtığı davanın iddianamesinde Azerbaycan uyruklu Mahir Shukorov için polis memuru Hüseyin İmrağ’ı \'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası isterken, Şaban Erdoğan’ı \'silahla yaralama\' suçundan da ayrıca 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talep etmişti. Savcı Özülkü, şüphelilerden Şaban Erdoğan, Dursun Gündüz, Azeri Namiq Umudov ve Quara Aliyev ile Rusya uyruklu Dzheyhun Askerov hakkında \'ruhsatsız tabanca taşımak\'tan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin liraya kadar para cezası istemişti. Şüphelilerden Tufan Alpay hakkında ise diğer sanıkların silahlarını saklamaya çalıştığı sırada yakalanması nedeniyle \'delil saklama\' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile \'ruhsatsız tabanca taşımak\'tan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin liraya kadar ağır para cezası talep edilmişti.

BEBEĞE ŞEHİT BABASININ İSMİ VERİLDİ

Polis memuru Hüseyin İmrağ şehit olduğunda eşi Hüsne İmrağ, 4 aylık hamileydi. Olaydan 5 ay sonra dünyaya gelen erkek bebeğe, şehit babasının adı verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi\'nde görevli, 3 yıllık polis memuru Hüseyin İmrağ, 9 Haziran 2014 tarihinde, Azeri ve Rus mafya üyelerinin silahlı çatışmasına müdahale etmek istediği sırada kalbinden vurularak, şehit oldu. Olayın ardından cinayetle ilgili polis ekipleri, 15 kişiyi gözaltına alırken, adliyeye sevk edilen şüpheliler, sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İmrağ\'ı şehit ettiği öne sürülen Azerbaycan uyruklu Mahir Shukorov ise 18 Haziran 2014 tarihinde, İstanbul\'da saklandığı evde kapıya pizzacı gibi gelen polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Mahir Shukorov, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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