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POLİSİ ŞEHİT EDEN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ KASTAMONU (A.A)

28 Mayıs 2011 14:42

-POLİSİ ŞEHİT EDEN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ KASTAMONU (A.A) - 28.05.2011 - Kastamonu Valisi Erdoğan Bektaş, Kastamonu'daki polis otosuna silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 1 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini söyledi. Bektaş, bölgede operasyonun devam ettiğini belirterek, ''Bilgiler çok net değil. Saldırıyı gerçekleştiren grupta olduğu değerlendirilen, grup üyelerinden birisi ölü olarak ele geçirildi. Operasyon devam ettiği için açık bilgileri daha sonra açıklayacağız'' dedi. 4 Mayıs'ta, Ilgaz Dağı'nın Soğuksu mevkisinde Başbakanlık otobüsüne eşlik eden polis eskortuna düzenlenen silahlı saldırıda evli ve 1 çocuk babası 34 yaşındaki 10 yıllık polis memuru Recep Şahin şehit olmuş, meslektaşı Metin Kuş yaralanmıştı.

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