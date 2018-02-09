Polisi görüp kaçmaya çalışınca yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da, polisi görünce kaçmaya çalışan S.T.\'nin üzerinden bir miktar uyuşturucu çıktı. S.T. adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere tekme atmaya çalıştı.

Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi\'nde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Atak Camii\'nin bahçesinde durumundan şüplenedkileri bir kişiyi takibe aldı. Polisi fark edip, kaçmaya çalışan kişi, kovalacayla yakalandı. Üzerinden bir miktar esrar çıkan S.T. gözaltına alındı.

S.T.\'nin basit yaralama, kesici aletleri izinsiz satmak suçlarından ve hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi.

S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, kendisini görüntüleyen gazetecilere tekme atmaya çalıştı.



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