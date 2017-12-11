Polisi görünce poşetteki 18 gram bonzaiyi yuttu

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de K.U., polisleri görünce poşet içerisindeki 18 gram bonzaiyi yuttu. Kadının midesindeki uyuşturucu hastanede doktorlar tarafından çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Şirintepe Mahallesi\'nde sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonu sırasında K.U., polisleri görünce cebindeki, içinde 18 gram bonzai bulunan poşeti yuttu. Polislerin durumu fark etmesi üzerine K.U., yakındaki Yunus Emre Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. K.U.\'nun midesindeki uyuşturucu dolu poşet, doktorlar tarafından laparoskopi yöntemiyle çıkarıldı. K.U., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Soruşturmada, şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan arandığı belirlendi.