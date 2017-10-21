Polisi görünce cama çarpan gaspçı, paraları yere saçtı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde, kar maskesi takarak girdiği marketten, bıçak zoruyla 15 bin lira gasp edip kaçmaya çalışan 26 yaşındaki Y.B., işyerinin çıkışında polisi görünce cama çarptı ve çaldığı paralarla birlikte yere düştü. Şüpheli, market içinde suçüstü yakalandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Merkezefendi İlçesi Devrim Caddesi\'ndeki markette meydana geldi. Marketin önünden geçen bir kişi, başında kar maskesi, elinde bıçak olan bir şüphelinin içeri girdiğini görünce polise haber verdi. Kar maskeli Y.B., kasiyerden bıçak zoruyla yaklaşık 15 bin lira aldı. Ardından marketten çıkmaya çalışan Y.B., karşısında polisi görünce, içeri doğru kaçmaya çalıştı. Bu sırada cama çarpıp yere düşen şüphelinin elindeki paralar çevreye saçıldı. Polis tarafından yakalanan Y.B., Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI