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Polisi 'emniyetli' avukatlar savunacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, rüşvet, yolsuzluk gibi suçlardan yargılanan polisleri savunması için sözleşmeli avukat alıyor.

08 Mayıs 2009 03:00

Emniyet Genel Müdürlüğü, rüşvet, yolsuzluk gibi suçlardan yargılanan polisleri savunması için sözleşmeli avukat alıyor. Avukatlar emniyet görevlisi sayılacak

Akşam gazetesinin haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, polis teşkilatında yeni bir uygulama başlatıyor. Artık rüşvet, yolsuzluk, kötü muamele, görevi suiistimal ve orantısız güç kullanmakla suçlanan polisleri, dışarıdan değil, İl Emniyet Müdürlükleri'nde istihdam edilecek avukatlar savunacak. Avukatlar, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli sayılacak.

Yeni uygulama kapsamında ilk aşamada 20 avukat alacak. Avukatlardan 5'i İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilecek. Polislere hukuki danışmanlık da yapacak olan avukatlar, Emniyet müdürlerinin 'analitik' bütçe nedeniyle imza attıkları dosyalardan zimmet, ihtilas gibi davalarla karşı karşıya kalmasını da engelleyecek. Akçeli işlerle ilgili yapılan alım ve satımlarda da avukatlara danışılacak.

Projeye göre, İl Emniyet Müdürlükleri'nde Hukuk Danışmanlığı büroları kurulacak. Avukatlar teşkilatla ilgili davaların yanı sıra Emniyet Müdürleri'ne de hukuki konularda yol gösterecek. Emniyet Genel Müdürlüğü, işkence ve kötü muamele vakalarının asgari düzeye çekilmesi için hizmet içi eğitimlere de hız verdi.

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