Polisi eleştiren kadın polisler tarafından darp edildi

İstanbul Bostancı'da erkek arkadaşıyla sahil yolunda yürürken eğitim sistemini ve polisleri eleştiren Demet Akbulut'un, eleştirileri duyan polisler tarafından darp edildiği iddia edildi. İddialara göre, Demet Akbulut polis tarafından yerlerde sürüklendi, gözündeki rahatsızlığı belirtmesine rağmen yüzüne biber gazı sıkıldı.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, polislerin kendisini darp edip yerlerde sürüklediğini belirten Demet Akbulut, İnsan Hakları Derneği’ne başvurdu. Alacağı raporların ardından savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Akbulut, polisin müdahalesi sırasında kolundan ve dizinden yaralandığını belirterek olayı şöyle anlattı:

“Arkadaşım ile Suadiye’deki bardan çıktıktan sonra Bostancı’daki aracımızın yanına yürüyerek gitmek istedik ve sahil yolundan yürümeye başladık. Bu sırada sohbet ediyorduk. Hükümetin eğitim sisteminden konu açılınca ben de eğitim sistemini ve polisleri eleştirmeye başlayıp, polislere genel bir atıfta bulundum. Bu sırada sahil yolunda park halinde olan bir ekip otosunun yanından geçtik. Yaklaşık bez yüz metre gittikten sonra ekip otosu bir anda yanımıza gelip durdu.

Araçtan inen polis, ‘sen kime ne söylüyorsun. Kendini ne zannediyorsun’ dedi. Ben de, ’ne demişim. Şahsına bir hakaretim yok. Yaran mı var gocunuyorsun’ deyince, ‘sen ne diyorsun’ deyip beni omzumdan tutup itekledi. O sırada arkadaşım devreye girdi ve ‘bayan görmüyor musun? Alkollü zaten’ deyince bu kez arkadaşıma yönelip tartaklamaya başladı ve ‘sen ne diyorsun, geç arabaya karakolda ifade verirsin’ deyip ellerine kelepçe takmaya çalıştı. Ben de, ‘konuşan kişi benim. O zaman beni alın, onun ne suçu var’ deyince beni tekrar itti. Yere sert bir şekilde düşünce belimi ve başımı yere çarptım.

Can havliyle kalkıp polisi omuzlarından iteklemeye çalışırken, boğazıma sarılıp belindeki biber gazını çıkarttı. ‘onu sıkma, ben gözümden ameliyatlıyım. Sağ gözüm yüzde on hasarlı dememe rağmen bütün gazı yüzüme boşalttı. Yere düşünce beni ekip otosuna götürmek için kolumdan tutup sürükledi. Bu sırada iki ekip otosu daha gelince beni sürüklemeyi bıraktı. Daha sonra diğer ekip otosuna bindik ve Bostancı Polis Merkezi’ne götürüldük.”

Karakolda yapılan lik işlemlerin ardından Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne götürüldüklerini söyleyen Demet Akbulut, “burada hastane görevlileri bize ilgi göstermedi. Bana bakan doktor sadece dizimde zedelenme olduğunu söyleyip bu şekilde rapor yazınca ben itiraz ettim ve belimden de darbe aldığımı söyleyip üsteleyince beni röntgene gönderdi. Röntgen çekildikten sonra belde ezilme olduğunu da rapora yazdı. Daha sonra tekrar polis merkezine gittik. Oradaki işlemlerin ardından bizi adliyeye götürmek için çıkardılar fakat 2 saat bizi başka bir karakolun önüne götürüp iki saat aracın içinde beklettikten sonra adliyeye götürdüler. Adliyede savcıya çıkıp ifade verdik ve beni iki polisten şikayetçi oldum. Polisler de, silahlarını almaya çalıştığım ve kendilerine hakaret ettiğim iddiasıyla benden şikayetçi oldular. Sokağın ortasında bir kadını nasıl böyle yerde sürüklerler, insanların özgürlüğü nasıl engellenir. Sonuna kadar hakkımı arayacağım” dedi.