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Dünya

Polisi beklerken bir bira açtı

Yeni Zelanda'da kazan yapan alkollü sürücü, kurtarma ekibini beklerken sıkılmamak için ilginç bir yönteme başvurdu.

23 Haziran 2010 03:00

T24- Yeni Zelanda'da kazan yapan alkollü sürücü, kurtarma ekibini beklerken sıkılmamak için ilginç bir yönteme başvurdu.
    

Dominion Post gazetesinde yer alan habere göre, yasal sınırdan 3 kat daha fazla alkollü olduğu belirlenen Paul Nigel Sneddon (47), yoldan çıkarak ters dönen aracında sıkışınca kurtarma ekibini beklemeye başladı.


Ancak polis, Sneddon'ı aracında bir kutu daha bira içerken bulunca şaşkınlık içinde kaldı.


Sneddon'ın avukatı Peter Young, kapıları açamayacağını fark eden müvekkilinin, "bu noktada yapacak başka birşeyi olmadığı için bir bira daha açtığını" söyledi.


Mahkeme, 780 dolar para cezasına çarptırdığı alkollü sürücünün ehliyetine de 10 ay süreyle el koydu.

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