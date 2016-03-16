Polise yardım eden evsize 100 bin dolar ödül

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde sokaklarda yaşayan bir adam, polisin iki kaçağı yakalamasına yardımcı olduğu için 100 bin dolar (yaklaşık 290 bin TL) ile ödüllendirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Matthew Hay-Chapman, hapishaneden kaçan iki adamın fotoğrafını haberlerde gördü ve akabinde kaçakların çalıntı bir kamyonette olduğunu fark etti.



Hosseuin Nayeri ve Jonathan Tieu adlı iki mahkûm, Orange County Hapishanesi'nden altı gün önce kaçmış ve eyalet çapında arama başlatılmıştı.



Toplam 150 bin dolar (yaklaşık 435 bin TL) olan para ödülü dört kişi arasında paylaştırılırken, en büyük payı Hay-Chapman aldı.

Ödülün 30 bin dolarlık kısmı polislere yardım eden iki süpermarket çalışanına, 20 bin dolarlık kısmı ise kamyoneti çalınan adama verildi.