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Polise taşa 11 yıl hapis

Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında çıkan olaylar nedeniyle yargılanan 3 kişiye, 11 yıl 5’er ay hapis cezası verildi.

12 Mart 2009 02:00

Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında çıkan olaylar nedeniyle yargılanan 3 kişiye, 11 yıl 5’er ay hapis cezası verildi. 
 
Diyarbakır'da polise taş atan 3 kişiye, toplam 34 yıl hapis cezası verildi.

Nevruz kutlamaları sırasında çıkan olayları protesto etmek amacıyla yapılan gösteride olaylar çıkmıştı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Tufan Yıldırım, Fatma Gökhan ve Fevzi Aslan suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, üç sanığa ‘Terör örgütü adına eylem yapmak’ ve ‘toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet’ suçlarından 11 yıl 5'er ay hapis cezası verdi.

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