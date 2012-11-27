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'Polise taş'a 10 ay hapis

Ağrı'da polise taş ve sopalarla saldırdığı iddiasıyla yargılanan kişiye 10 ay hapis cezası verildi

27 Kasım 2012 21:14

 

Mahkeme, İbrahim Kaya adlı sanığa, Ağrı'da Nevruz etkinlikleri sırasında çıkan olaylarda polise taş ve sopalarla saldırdığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza, sanığın sabıkası olmaması nedeniyle 5 yıl ertelendi.
 
Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Ağrı'da 20 Mart 2012 tarihinde Nevruz etkinlikleri sırasında polise taş ve sopalarla yapılan saldırıyla ilgili davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Kaya ve avukatı katıldı.
 
Sanık İbrahim Kaya son savunmasında, tutuklandıktan örgüt mensuplarının koğuşlarına konulduğunu söyledi. Kaldığı koğuşta PKK'nın dağ kadrosundan inen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olanların bulunduğuna dikkati çeken Kaya, bu kişilerin kendisini Kürtçe ifade vermesi konusunda zorladıklarını söyledi
 
Kaya, savunmasında ''Mahkemeyi protesto edeceksin' dediler. 'Açlık grevine gireceksin' dediler. Bende girmeyeceğim dedim. Avukatım ise bana duruşmada 'Türkçe savunma yap' demişti. Cezaevindeki örgüt üyeleri bunu duyunca 'bu avukatı bırakacaksın ve bize bu avukatın adresini vereceksin' dediler. Bende adresini bilmediğimi söyledim. Sürekli olarak benden gayri yasal taleplerde bulunuyorlardı'' dedi.
 
Mahkeme heyeti, kısa bir ara verdiği duruşmanın ardından İbrahim Kaya'ya, ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet'' ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verdi. Duruşmada sanığın kasıtlı suçtan sabıkasının olmadığı, giderilebilir zararın olmadığı, kişilik özellikleriyle, tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak, yeniden suç işlemeyeceğine kanaat getirilmesi nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek, cezayı 5 yıl erteledi.
 
Mahkeme, Kaya'nın tahliyesine karar verdi.
 

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