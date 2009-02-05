Polise taş atan çocuğa, 3 yıl hapis

Adana'da Abdullah Öcalan lehine korsan gösteri yaparken polislere taş attığı iddia edilen Y.G. (15), 3 yıl 45 gün hapis cezası aldı.



1 Kasım 2008’de 40 kişilik grup, Öcalan’a kötü muamele yapıldığı iddiaları üzerine lastik yakıp PKK lehine sloganlar attı. Gruptakiler müdahale eden polisi taşlayıp kaçtı. Bu sırada yakalanan Y.G. hakkında “örgüt adına suç işlemek” suçundan dava açıldı. 7.5 yıl hapis cezasına mahkûm olan Y.G.’nin cezası, yaşının Duruşmadaki iyi hali nedeniyle 3 yıl 45 güne indirildi. Y.G. tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Adana ve Gaziantep’te son iki ayda 15 ve 17 yaş arasındaki 17 kişi eylemlere katılıp taş attıkları gerekçesiyle ceza aldı.



Karar Yargıtay tarafından onanıncaya kadar tahliye edilen ve 2 gün önce Y.G.'yi yakınları tutuklu bulunduğu Pozantı İlçe Cezaevi'nden alıp evlerine getirdi.



3 aydır tutuklu olan Y.G., babası Hüseyin, annesi 55 yaşındaki Şükrüye ve 3'ü erkek 10 kardeşi ile hasret giderdi. Y.G., arkadaşlarıyla gezmeye çıkarken babası Hüseyin G., oğlunun suçsuz yere polislerce gözaltına alınıp tutuklandığını öne sürdü. Oğlunun 9'uncu sınıfı ekonomik sorunlar nedeniyle bırakıp iş aramaya başladığını belirten baba, şunları söyledi:

"İnşaatçılık yapıyordum. Ayaklarımdan felç geçirince oğlum Y.G. de eve katkıda bulunmak için Ankara'da çalışan ağabeyi Z.G.'nin yanına gitti. Ancak, iş bulamayınca 1 ay sonra eve döndü. Döndüğü gün akşam üzeri amcasının oğullarıyla top oynarken sokakta eylem varmış. Eylemciler kaçarken bizim oğlan da kaçmış. Polisler 'eylemci' diye gözaltına almış. Keşke kaçmasaydı. Emniyete gittiğimde bırakacaklarını söylediler. Ama, oğlum küçük yaşına rağmen tutuklanıp hapis cezasına mahkum edildi. Tek suçu top oynamak.''



Kapalı yerde duramıyor



Oğlunu, cezaevinden eve geldiğinde zayıflamış bulduğunu söyleyen annesi Şükrüye G. ise, "Oğlum ilk hafta cezaevinde bayağı zorlanmış. Daha sonra Pozantı cezaevine göndermişler. Yazık günah bir çocuğa `top oynadı' diye bu yapılır mı? Cezası onanırsa tekrar cezaevine girecekmiş. İnşallah cezası bozulur da beraat eder. Oğlum kapalı yerlerde duramıyor. Gündüzleri sürekli dışarıda geziyor'' dedi.



Evde bulunmayan Y.G. hapis cezasına mahkum edildiği mahkemede yaptığı savunmasında, ``Ankara'dan yeni gelmiştim. Amcamlara giderken top oynayanlara ben de katıldım. 200 metre ilerimizde yüzleri kapalı kişiler eylem yapıyordu. Polis bu kişilere müdahale edince bize doğru kaçmaya başladılar. Kaçanlar, `Kaçın plastik mermi size de değebilir' dediler ben de kaçtım. Polisler beni gösterici zannedip yakaladı. Kesinlikle olaylara karışmadım. Polislere karşı gelmedim, taş atmadım" diyerek kendini savunmuştu.



Özel Yetkili Adana 6, 7 ve 8'inci Ağır Ceza Mahkemeleri'nde son 2 ay içinde yaşları 14- 17 arasındaki 17 çocuk `PKK örgüt propagandası yapmak', `örgüt üyesi olmak' ve `polise taş atmak' suçlarından 8'er ay ile 10'ar yıl 8'er ay arasında değişen hapis cezasına mahkum edilirken, 3'ü tutuklu 6 çocuğun yargılaması sürüyor.



