Polise taş atan çocuğa 3 yıl hapis

Adana’da Abdullah Öcalan lehine korsan gösteri yaparken polislere taş attığı iddia edilen 15 yaşındaki Y.G., 3 yıl 45 gün hapis cezasına mahkum edildi. Son iki ay içinde yargılanmaları tamamlanan 17 çocuk, 10 yıl 8 ay ile 8 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı



Barbaros Mahallesi’nde 1 Kasım 2008’de 40 kişilik bir grup, Abdullah Öcalan’ın cezaevinde dövüldüğü ve kötü muameleye tutulduğu iddiaları üzerine lastik yakıp, sloganlar attı. Gruptakiler kendilerine müdahale eden polisi taşlayıp kaçtı. Yaşanan kovalamacada Y.G. yakalandı.



Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı, tutuklanan Y.G. hakkında, ‘Silahlı terör örgütü adına suç işlemek’ suçundan 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. 3 aydan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Y.G. karar duruşmasında suçlamayı kabul etmedi.



“Plastik mermi atılıyor diye kaçtık”



Olay günü amcasının evine giderken yüzleri kapalı kişilerin eylem yaptığını gördüğünü belirten Y.G., “Polis bu kişilere müdahale edince bize doğru kaçmaya başladılar. Kaçanlar, ‘kaçın plastik mermi size de değebilir’ dediler ben de kaçtım. Polisler beni gösterici zannedip yakaladı. Kesinlikle olaylara karışmadım. Polislere karşı gelmedim, taş atmadım” diyerek tahliyesi ve beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, Y.G.’yi ‘örgüt adına suç işlemek’ten 7.5 yıl hapis cezasına mahkum etti. Yaşının küçük olması ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası 3 yıl 45 gün hapis cezasına indirildi. Y.G. ayrıca, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.



17 çocuk mahkum oldu



Bu arada, Adana ve Gaziantep’te gösteri yapıp, polise taş attıkları iddia edilen, yaşları 15 ile 17 arasında değişen toplam 17 kişi geçen aralık ve ocak aylarında haklarında ‘PKK örgüt propagandası yapmak’, ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘polise taş atmak’ suçlarından Özel Yetkili Adana 6, 7 ve 8’inci Ağır Ceza Mahkemeleri’nce yargılandı. Mahkeme heyeti bunlardan F.S. (17) ve A.B. (17) 10’ar yıl 8’er ay; S.T. (17), B.T. (15), F.G. (16), M.A.A. (17), B.Y. (16), V.Ç. (17), Ö.Ç. (17) 8’er ay; A.T. (17) 4 yıl 10 ay; T.T. (16), A.B. (16), M.G. (16), S.T. (13), H.D. (17) ve A.T. (17) 4’er yıl 2’şer ay; M.M. (14) ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.



6 kişi yargılanıyor



Adana'nın Dağlıoğlu Mahallesi’nde 19 Ekim 2008’de korsan gösteri yapıp, ‘Biji serok Apo’, ‘Apo’ya uzanan eller kırılsın’, ‘Öcalansız dünyayı başınıza yıkarız’, ‘PKK halktır halk burada’ sloganları atarak polis memurlarına taş ve molotofkokteyli attığı iddia edile yaşları 13 ile 16 arasında değişen 6 kişik yakalandı.



Tutuklanan İ.G. (15), Ö.Ö. (15) ve M.O. (16) ile tutuksuz C.K. (14), İ.S. (13) ile S.Ö. (14) ise Özel Yetkili 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘PKK terör örgütü adına suç işlemek, Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulmasına iştirak, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmasına iştirak, PKK örgütünün propagandasını yapmak’ suçlarından 21’er yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılamaları sürüyor.