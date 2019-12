Polise taş atan 10 çocuğa hapis

Adana'da, atletleri ıslak ve kalp atışları hızlı olduğu gerekçesiyle şüphe üzerine yakalanıp, korsan gösterilerde bulundukları öne sürülen 10 çocuk, değişik hapis cezalarına mahkum edildi.



İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şube Başkanı Ethem Açıkalın, çocuklara verilen hapis cezalarına tepki gösterip, ``Sakın bugünlerde bir yerlere fidan dikmeyin. Her an örgüt üyeliğinden tutuklanıp ceza alabilirsiniz'' dedi.



Bölücübaşı Abdullah Öcalan'a işkence ve kötü muamele yapıldığı iddiasıyla Ova Mahallesi'nde 21 Ekim 2008'de yapılan korsan gösterilere katılıp yasadışı slogan attıkları, polisleri taşladıkları iddiasıyla ilköğretim öğrencisi 13 yaşındaki A.Y. ve lise öğrencisi 15 yaşındaki O.S. yakalandı. A.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken O.S. ise tutuklandı. Yaklaşık 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen O.S. ile A.Y. hakkında yargılandıkları Özel Yetkili Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Mart'ta karar verildi. `Örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak' suçlarından O.S. 4 yıl 10 ay 20 gün, A.Y. ise 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.



Öte yandan, bölücübaşının Türkiye'ye getiriliş yıldönümü nedeniyle 15 Şubat 2008'deki korsan gösterilere katıldıkları iddia edilen ve `atletleri ıslak ve kalp atışlarının hızlı olduğu' gerekçesiyle yakalanan 13 ile 15 yaşlarındaki 9 çocuğun davası da Özel Yetkili Adana 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Mart'ta karara bağlandı. `Örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak' suçundan tutuksuz yargılanan çocuklardan M.A., R.D. ve H.D. 4'er yıl 8'er ay 20'şer gün, A.A., A.E., M.K., M.G. ve Ş.A. ise 3'er yıl 7'şer ay 15'er gün hapis cezasına mahkum edildi. M.C. ise delil yetersizliğinden beraat etti.



`Tek delil polis tutanakları'



İHD Adana Şube Başkanı Ethem Açıkalın, hapis cezasına mahkum edilen A.Y. ve O.S. ile annelerinin de katıldığı basın toplantısı yaptı. Çocuklara verilen hapis cezalarına tepki gösteren Açıkalın, ``Bu çocukların eylemlere katıldıkları ve slogan attıkları yönünde delil bulunmamaktadır. Tek delil polis tutanaklarıdır'' dedi.



Önceki gün hapis cezasına mahkum edilen 8 çocuktan bazılarının ıslak atletleri ve kalp atışlarının hızlılığına göre örgüt üyesi yapılıp cezalandırıldıklarını öne süren Açıkalın, ``Bu çocuklar, kendilerinin ara sokakta durdurulduklarını polislerin hemen atletlerini, kalp atışlarını kontrol ettiklerini söyledi. Atleti ıslak olanlar ile kalp atışı hızlı olanları `Siz koştuğunuz için atletiniz ıslak, kalbiniz hızlı atıyor' diyerek eyleme katıldıklarına karar verip gözaltına almışlar. Ardından da çocuklara dava açılıp, hapis cezası verildi'' dedi.



Açıkalın, geçtiğimiz günlerde bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın değişik yayın organları aracılığıyla fidan dikme çağrısında bulunduğunu belirterek, ``Siz siz olun bugünlerde fidan dikmeyin. Eğer böyle bir şey yaparsanız örgüt adına suç işlemekten ve örgüt üyeliğinden tutuklanıp, ceza alma olasılığınız çok yüksek'' diye konuştu.



`Polislerle yaptığımız maçtan dönüyordum'



İHD'deki toplantıya annesi Lamia ile birlikte katılan A.Y., polis memurlarıyla maç ettikten sonra akşam gözaltına alındığını belirterek, ``Polislerin düzenlediği futbol turnuvasına katılmıştım. Polislerle maç yapmıştık. Eve döndüğümde akşam mahallede korsan gösteri vardı. Küçük kardeşim D.Y. dışarıda gösteri yapanları seyrediyormuş. Ağabeyimi de çağırmamı istedi. Kardeşimi çağırırken polisler beni yakaladı'' dedi.



Bu arada, gözaltına alınmasına karşılık, sonradan bırakılan ve hakkında dava açılmayan 13 yaşındaki A.T. de sokakta arkadaşlarıyla misket oynarken gözaltına alındığını iddia ederek, ``Elime taş verip fotoğrafımı çektiler. Daha sonra `Sen polislere taş attın. Seni bundan sonra okulunda da takip edeceğiz' dediler. Beni tartakladıktan sonra evimin önüne getirip bıraktılar'' iddiasında bulundu.