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Polise sosyal medyada paylaştığı mesajlar nedeniyle görevden uzaklaştırma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bir polis memurunun, sosyal medyada paylaştığı mesaj nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı

14 Mart 2014 10:38

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal bir paylaşım sitesinde 'emniyet mensubuna yakışmayacak' şekilde paylaşımda bulunan personelin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Emniyetin yazılı açıklamasında, şöyle denildi:

"Sosyal bir paylaşım sitesinde emniyet mensubuna yakışmayacak şekilde yazı yazarak paylaşımda bulunan personel, tarafımızdan hiçbir şekilde tasvip edilmeyen ve kesinlikle kabul edilemez bu davranışı nedeniyle, İl Valimizin de talimatları doğrultusunda derhal görevden uzaklaştırılmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır."

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da, görevden alınan polis memuru ile ilgili şu twiti attı:

"Sosyal Medyada kötü, çirkin paylaşımları ile tarafıma yoğun biçimde şikayet olunan bir polis memuru hakkında süratle cezai işlemleri yaptık."
 

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