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Polise sınırsız "lazer"li atış ANKARA (A.A)

18 Ocak 2012 15:42

-Polise sınırsız "lazer"li atış ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliğiyle 81 il emniyet müdürlüğünde kurulan Akıllı Sınıflarda, Emniyet personeline, gerçek mermi yerine ''lazer sinyali'' ile atış eğitimi verilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığının Anıttepe Yerleşkesi'nde ''Uzaktan Eğitim Kapsamında Akıllı Sınıf Oluşturma Projesi'' kapsamında 81 il emniyet müdürlüğünde kurulan akıllı sınıfların açılışı İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı. 2 bin personele aynı anda uzaktan eğitim verilen akıllı sınıflarda, online olarak Emniyet personeline sınav ve kentlerdeki kurum yöneticileriyle bağlantı yapılacak, olağanüstü hallerde ya da kentlerde yapılan çalışmalar uydu bağlantısıyla takip edilecek, eğitim amaçlı diğer faaliyetler için kullanılacak, gerçek mermi yerine lazer sinyali ile atış eğitimi verilecek. -230 bin polise, lazerle sınırsız atış- Emniyet Teşkilatı, akıllı sınıflarda gerçek mermi kullanmadan 230 bin personeline atış eğitimi verecek. Eğitimlerde ilk defa uygulanacak bu sistemde, değişik aparatlarla dönüştürülen, namluları çıkarılarak yerine lazer monte edilen silahlar kullanılıyor. Fişek yerine de karbondioksit tüpü yerleştirilmiş şarjörlerin takıldığı silahlarda, karbondioksit ile gerçek silah patlama sesi sağlanıyor. Polis, atış eğitiminde, hedef tahtası yerine bir bilgisayar oyunu gibi tasarlanarak çekimi yapılan, gerçek hayatta karşılaşılabilecek tüm ihtimallerin yer aldığı görüntülerdeki şüphelileri, söz konusu silahlarla hedef alıyor. Bu silahlarla görüntüdeki şüpheliler, lazer sinyali ile isabet alındığında etkisiz hale getirilirken, isabet alınmayan şüpheli ise eylemini gerçekleştirebiliyor. Yaklaşık 250 farklı suç konusunu içeren görüntü, akıllı sınıflarda projeksiyon aracılığıyla duvara yansıtılarak, polislere, atış eğitimi veriliyor.

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