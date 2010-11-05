-POLİSE SES BOMBASI VE MOLOTOFLU SALDIRI DİYARBAKIR (A.A) - 05.11.2010 - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde izinsiz gösteri yapan ve ses bombası, molotofkokteyli ile taş atan gruba polis müdahalede bulundu. Gruptan bazı kişiler gözaltına alındı. Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM)'' ile ilgili duruşmada, Kürtçe için ''Bilinmeyen bir dil'' tanımlamasını protesto etmek için bir grup, Barış ve Demokrasi (BDP) Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bir araya geldi. BDP İl Başkanlığı önünde toplanan ve aralarında BDP'li milletvekili ile belediye başkanlarının bulunduğu grup, Koşuyolu Parkı'na kadar yürüdü. Burada, toplanan kalabalığa hitaben bir konuşma yapan BDP Van Milletvekili Özdal Uçar, ''Dilimizi tanımayan mahkemeler talimatlarını Başbakan Tayyip Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve cemaatlerden almaktadır. İnkar ve imhayı sürdürerek Kürtlerin sessiz kalmasını istiyorlar'' dedi. Daha sonra dağılan grubun bir kısmı 5 Nisan Mahallesi Lezgin Avcı Caddesi'nde toplanarak, yollara barikat kurup lastik yaktı. Grup olay yerine gelen polislere ses bombası, molotofkokteyli ve taşlarla saldırdı. Polisin tazyikli su ile müdahale ettiği grup, ara sokaklara kaçtı. Gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.