-POLİSE SES BOMBASI ATAN ÇOCUK YAKALANDI NUSAYBİN (A.A) - 29.06.2011 - Mardin'in Nusaybin ilçesinde üzerlerine ses bombası attıkları 2 polisin yaralanmasına neden olan 1 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, 3 gün önce Lozan Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesi önünde devriye nöbeti tutan polislere ses bombası atılması olayını soruşturan Nusaybin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini de inceledi. Yapılan çalışma sonucunda, ses bombasını attığı güvenlik kameralarından tespit edilen 14 yaşındaki M.S.A. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.