İstanbul Sarıyer’de Küçük Armutlu semtinde karakola saldırı sonrası öldürüldüğü iddia edilen Yılmaz Öztürk’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Polis tarafından sırtından vurularak öldürülen Öztürk’ün cenazesi Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Olayın görgü tanığı S.T. , Polise saldırdı süsü verdiler; eline taş, yanına Yürüyüş dergisi koydular” dedi.

BirGün’den Zeynep Yüncüler’in haberine göre, olay anı tanığı S.T, “Yılmaz, akşam 18.00-19.00 arası olayın yaşandığı yakın bir meyhanede arkadaşları ile oturuyordu. Daha sonra arkadaşları ile Hisarüstü’ne geçmiş. Sohbetleri devam ederken üstünü değiştirmek istemiş. Sonrasına ben birebir yaşadım. Evine doğru yürürken mahalledeki terörle mücadele polisleri direkt etrafa rastgele ateş açıyordu. Kurşunlardan biri Yılmaz’ın sırtına denk geldi, yere yığıldı. Çocuk eve üstünü değiştirmeye gidiyordu. Yalan dolan yazıyorlar, karakola saldırdı diye. Alakası yok, hem olay anının yaşandığı yere karakol çok uzak. Avukat da açıklama yaptı, arada 600-700 metre mesafe var” ifadelerini kullandı.

“Üstüne darp ettiler”

Öztürk’ün polis tarafından sırtından vurulma anına tanık olan mahalleli S.T şöyle devam etti: “Yılmaz vurulduğu anda üstüne bir de darp ettiler. Polise saldırdı süsü vermek için eline bir taş koydular, katlettiler çocuğu. Bir de ‘örgüt üyesi’ gibi göstermek için bir poşetin içine Yürüyüş dergisi koyup, yanına bıraktılar. Polisler sözde delil toplama esnasında böyle bir tablo yarattılar. Çünkü ortada bir delil yok, rastgele öldürdüler çocuğu. Kendileri oluşturdukları deliler ile fotoğraf çektiler. “