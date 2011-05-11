-POLİSE SALDIRAN MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ BUDAPEŞTE (A.A) - 11.05.2011 - Macaristan'da 2008 yılında sağ görüşlü kişilerle katıldığı bir gösteride polise fiziki saldırıda bulunan Macar parlamenter Tamas Gerö Samu, milletvekilliğinden istifa etti. Aşırı sağcı parti Jobbik'den 2010 yılında milletvekili seçilen Samu, dün mahkeme tarafından 10 ay Hapis cezasına çarptırılmıştı. 2008 yılında 15 Mart Macar Özgürlük Bayramı'nda hükümet karşıtı yapılan gösterilere katılan Samu, polislere taş atmış ve bir polisin kalkanını tekmelemişti. Üniformalı güvenlik görevlilerine karşı fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dün mahkeme tarafından 10 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırılan Tamas Gergö Samu bugün yaptığı basın toplantısında, mahkemenin verdiği hapis cezası kararının adil olmadığını ve milletvekilliğinden istifa ettiğini söyledi. Basın toplantısında milletvekilini yalnız bırakmayan Jobbik partisi yöneticileri ise Samu'ya destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini açıkladı.