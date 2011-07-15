-POLİSE SALDIRAN KİŞİ VURULDU İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Avcılar'da, polise silahla saldırdığı öne sürülen bir kişi polisin açtığı ateş sonucu öldü. Avcılar İDO İskelesi'nin bulunduğu sahile, asayiş görevi için giden polis ekiplerine Orhan D. (28) henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş etti. Orhan D, polis ekiplerinin ikazlarına ve havaya açtığı uyarı ateşine rağmen ateş etmeyi sürdürdü. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine ağır yaralanan Orhan D. için sağlık ekibi çağrıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede Orhan D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Silahlı çatışma sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde yaptığı inceleme sonucunda, yaklaşık 300 metrekarelik bir alanda onlarca boş kovan tespit etti. Bu arada, Orhan D'nin üzerinde iki tabanca ile dolu olduğu belirtilen bir şarjör ele geçirildiği kaydedildi.