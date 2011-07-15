T24 LogoT24 Logo
Gündem

POLİSE SALDIRAN KİŞİ VURULDU İSTANBUL (A.A)

15 Temmuz 2011 12:32

-POLİSE SALDIRAN KİŞİ VURULDU İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Avcılar'da, polise silahla saldırdığı öne sürülen bir kişi polisin açtığı ateş sonucu öldü. Avcılar İDO İskelesi'nin bulunduğu sahile, asayiş görevi için giden polis ekiplerine Orhan D. (28) henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş etti. Orhan D, polis ekiplerinin ikazlarına ve havaya açtığı uyarı ateşine rağmen ateş etmeyi sürdürdü. Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine ağır yaralanan Orhan D. için sağlık ekibi çağrıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede Orhan D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.  Silahlı çatışma sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde yaptığı inceleme sonucunda, yaklaşık 300 metrekarelik bir alanda onlarca boş kovan tespit etti. Bu arada, Orhan D'nin üzerinde iki tabanca ile dolu olduğu belirtilen bir şarjör ele geçirildiği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24