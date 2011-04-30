-POLİSE SALDIRAN 8 KİŞİ TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - İstanbul Aksaray'da, ''demokratik çözüm çadırı'' adı altında kurulan çadırın önünde basın açıklaması yaparken polise saldırdıkları öne sürülen 11 kişiden 8'i tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen 11 kişi, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Emin Aydinç tarafından sorgulandı. 10 kişi, tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 13. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. 1 kişi savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkemede tekrar sorgulanan 10 kişiden 8'i, ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı. 2 kişi ise serbest kaldı. Aksaray Meydanı'nda BDP'nin 24 Nisan Pazar günü yaptığı basın açıklaması sırasında polise taş ve molotofkokteyliyle saldırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si 18 yaşından küçük 14 kişinin, Bağcılar, Esenler, Beyoğlu ve Fatih'te 15 farklı yasa dışı gösteriye karıştıkları, kamu ve özel binalara, siyasi parti binalarına zarar verdikleri ve araç yakma eylemlerine karıştıklarının tespit edildiği öne sürülmüştü. 14 kişiden 11'i Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine, yaşı 18'den küçük 2 kişi çocuk mahkemesine sevk edilmiş, bir kişi ise sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. -MANİSA'DA 6 TUTUKLAMA- Manisa'da da BDP'nin ''demokratik çözüm'' adı altında kurulan çadırın polis ekipleri tarafından kaldırılması sırasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Zanlıların adliyeye sevk edildiği saatlerde BDP üyesi bir grup, çadırın kaldırıldığı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde eylem yaptı. Basın açıklamasının ardından bir süre oturma eylemi yapan grup, daha sonra çadırın kaldırıldığı alanın hemen yakınındaki BDP Manisa Merkez İlçe Başkanlığına gitti.