-POLİSE ROKETATARLI VE BOMBALI SALDIRI HAKKARİ/AĞRI (A.A) - 27.06.2011 - Hakkari'nin Şemdinli ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerinde polise yönelik düzenlenen roketatarlı ve bombalı saldırılarda, ölen ya da yaralanan olmadı. Alınan bilgiye göre, Şemdinli Emniyet Müdürlüğü binasına, gece saatlerinde roketatarlı ve silahlı saldırıda bulunuldu. Emniyet Müdürlüğünde görevli polislerin karşılık vermesi üzerine saldırganların geri püskürtüldüğü belirtildi. Hakkari Valisi Muammer Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atılan roketatar mermilerinden birinin binanın çatı kısmına isabet ettiğini bildirerek, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını, binada küçük çaplı hasar oluştuğunu kaydetti. Saldırının ardından çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Öte yandan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi sürdüren polis otosuna, çevre yolundan geçtiği esnada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ses bombası atıldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından bölgeye çok sayıda takviye kuvvet gönderildi. Güvenlik güçlerinin, teröristlerin yakalanması için bölgede çalışma başlattığı bildirildi.