Polise rehabilitasyon merkezi şart!

Mustafa Bakacak - Tempo24

‘Çoğunun ruh sağlığı bozuk’

Rehabilitasyon merkezi kurmak istemediler'

‘Birçok olay yaşanmayacaktı’

‘Bu insanların tedavi edilmesi gerekiyor’

‘Toplum içinde dolaşıyorlar’



‘Emekli olanlar kendi haline bırakılıyor’

‘Önlem alınmazsa olaylar artacaktır’

Emekli emniyet müdürü Lütfü Tomuş, kuruluşu 22 yıl öncesine uzanan Özel Harekât birimine alınan personelin keskin nişancılık, silah kullanma teknikleri, arazi ve dağcılık, rehine kurtarma, spor ve yakın savunma gibi sıkı eğitimlerden geçirildiklerini hatırlattı.Birime personelin sağlıklı olarak alındığının altını çizen Tomuş, “Bu personel kırsal alanda, dağda günlerce görev yapıyor, sürekli stres altında yaşıyorlar. Görev yükünün ağırlığı ve stres zamanla ruh sağlıklarının bozulmasına neden oluyor. Depresyon, paranoya, çabuk öfkelenme gibi çok sayıda ruhsal hastalıklar görülüyor. Güneydoğu’da görev yapanların çoğu bu rahatsızlığı yaşıyor” dedi.Ruhsal hastalıkların sadece Özel Harekât’ın değil, tüm teşkilat mensuplarının yaşadığı bir sorun olduğunu belirten Tomuş, bunun sonucunda şiddet, cinayet, intihar gibi birçok üzücü olayın yaşandığını savundu.Bu sorunun çözüme kavuşması için teşkilat bünyesinde bir rehabilitasyon merkezi kurulması gerektiğini kaydeden Tomuş, bunun için yıllarca mücadele ettiğini ancak, sonuç alamadığını ifade etti. Tomuş, “Bugüne kadar görev yapan bütün emniyet genel müdürlerine ‘teşkilat için bir rehabilitasyon merkezi kuralım’ talebimi ilettim. Nedense buna yanaşmadılar” diye konuştu.Emniyet teşkilatının bu merkezi yapmak için parası, yeri ve gücünün olduğunu belirten Tomuş, “Eğer bu rehabilitasyon merkezi kurulmuş olsaydı, yaşanan birçok üzücü olayın da önüne geçilmiş olacaktı. Belki Oktay da kendisini vurmayacaktı. Oktay’ın olayı özel yaşamından ziyade hizmetin getirdiği birikimlerin sonucu olmuştur” dedi.Rehabilitasyon merkezi sıkıntısını askerin daha önce gördüğünü belirten Tomuş şöyle devam etti: “Asker bu merkezi kurdu ve rahatladı. Güneydoğu’da çalışanları, ruh sağlığı bozulanları alıyor tedavi ediyor ve topluma kazandırıyor.”Göreve sağlıklı olarak aldığı bu insanları tekrar sağlıklarına ve topluma kazandırılmalarının devletin bir görevi olduğunu savunan Tomuş şunları söyledi:“Bu insanların sağlıkları hizmet şartları nedeniyle bozuldu. Güneydoğu da görev yapanların büyük bölümü bu rahatsızlık içinde, hizmet içinde göreve yapan ve ruhsal hastalığı olanlar var. Bunlar nerede tedavi görüyorlar? Bunların tedavi edilmesi lazım. Bir rehabilitasyon merkeziyle sorun aşılır. Vietnam sendromunu atlatılmasında görev alan doktorları getirin, buna, gücümüz var.”Bu sorunun çözüme kavuşturulmadığı sürece ciddi bir tehlike arz ettiğini dile getiren Tomuş, “Teşkilatta ruhsal hastalığı olan çok sayıda personel var. Görev yapanlar, emekli olanlar var. Bunlar toplum içinde dolaşıyorlar. Bunlar ruh sağlıklarını devlete hizmet ederken bozdular. Devlet görevini yapacak, bunlara sahip çıkacak” dedi.Bir rehabilitasyon merkezinin kurulmasıyla gerek çalışan, gerekse emekli olmuş personelin ve aileleri büyük bir huzura kavuşacağını kaydeden Tomuş, “Emekli olanlar kendi haline bırakılıyor. Emekli olmuş adam ruh sağlığı bozuk. Evde ailesinin, çocuklarının, çevresindekileri durumunu düşünün” diye konuştu.Bugün gündeme gelen birçok olayın teşkilata ait bir rehabilitasyon merkezinin kurulmuş olması halinde yaşanmayacağını belirten Tomuş, aksi takdirde bugüne kadar görülen olayların ileride daha fazla yaşanacağını kaydetti.