Polise rehabilitasyon merkezi şart!

Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay’ın Ankara'da otomobilinde silahla yaşamına son vermesi teşkilattaki ruh sağlığı sorununu tekrar gündeme getirdi.
Bakan Atalay: Oktay ile çalışma yapıyordukBehçet Oktay’ın ardından yanıtsız kalan sorular‘Kafama sıkar giderim’i çaldırdı ve tetiği çekti'Mustafa Bakacak - Tempo24
Emekli emniyet müdürü Lütfü Tomuş, kuruluşu 22 yıl öncesine uzanan Özel Harekât birimine alınan personelin keskin nişancılık, silah kullanma teknikleri, arazi ve dağcılık, rehine kurtarma, spor ve yakın savunma gibi sıkı eğitimlerden geçirildiklerini hatırlattı. ‘Çoğunun ruh sağlığı bozuk’
Birime personelin sağlıklı olarak alındığının altını çizen Tomuş, “Bu personel kırsal alanda, dağda günlerce görev yapıyor, sürekli stres altında yaşıyorlar. Görev yükünün ağırlığı ve stres zamanla ruh sağlıklarının bozulmasına neden oluyor. Depresyon, paranoya, çabuk öfkelenme gibi çok sayıda ruhsal hastalıklar görülüyor. Güneydoğu’da görev yapanların çoğu bu rahatsızlığı yaşıyor” dedi.
Ruhsal hastalıkların sadece Özel Harekât’ın değil, tüm teşkilat mensuplarının yaşadığı bir sorun olduğunu belirten Tomuş, bunun sonucunda şiddet, cinayet, intihar gibi birçok üzücü olayın yaşandığını savundu.
‘Rehabilitasyon merkezi kurmak istemediler'
Bu sorunun çözüme kavuşması için teşkilat bünyesinde bir rehabilitasyon merkezi kurulması gerektiğini kaydeden Tomuş, bunun için yıllarca mücadele ettiğini ancak, sonuç alamadığını ifade etti. Tomuş, “Bugüne kadar görev yapan bütün emniyet genel müdürlerine ‘teşkilat için bir rehabilitasyon merkezi kuralım’ talebimi ilettim. Nedense buna yanaşmadılar” diye konuştu. ‘Birçok olay yaşanmayacaktı’
Emniyet teşkilatının bu merkezi yapmak için parası, yeri ve gücünün olduğunu belirten Tomuş, “Eğer bu rehabilitasyon merkezi kurulmuş olsaydı, yaşanan birçok üzücü olayın da önüne geçilmiş olacaktı. Belki Oktay da kendisini vurmayacaktı. Oktay’ın olayı özel yaşamından ziyade hizmetin getirdiği birikimlerin sonucu olmuştur” dedi.
Rehabilitasyon merkezi sıkıntısını askerin daha önce gördüğünü belirten Tomuş şöyle devam etti: “Asker bu merkezi kurdu ve rahatladı. Güneydoğu’da çalışanları, ruh sağlığı bozulanları alıyor tedavi ediyor ve topluma kazandırıyor.” ‘Bu insanların tedavi edilmesi gerekiyor’
Göreve sağlıklı olarak aldığı bu insanları tekrar sağlıklarına ve topluma kazandırılmalarının devletin bir görevi olduğunu savunan Tomuş şunları söyledi:
“Bu insanların sağlıkları hizmet şartları nedeniyle bozuldu. Güneydoğu da görev yapanların büyük bölümü bu rahatsızlık içinde, hizmet içinde göreve yapan ve ruhsal hastalığı olanlar var. Bunlar nerede tedavi görüyorlar? Bunların tedavi edilmesi lazım. Bir rehabilitasyon merkeziyle sorun aşılır. Vietnam sendromunu atlatılmasında görev alan doktorları getirin, buna, gücümüz var.” ‘Toplum içinde dolaşıyorlar’
Bu sorunun çözüme kavuşturulmadığı sürece ciddi bir tehlike arz ettiğini dile getiren Tomuş, “Teşkilatta ruhsal hastalığı olan çok sayıda personel var. Görev yapanlar, emekli olanlar var. Bunlar toplum içinde dolaşıyorlar. Bunlar ruh sağlıklarını devlete hizmet ederken bozdular. Devlet görevini yapacak, bunlara sahip çıkacak” dedi.
‘Emekli olanlar kendi haline bırakılıyor’
Bir rehabilitasyon merkezinin kurulmasıyla gerek çalışan, gerekse emekli olmuş personelin ve aileleri büyük bir huzura kavuşacağını kaydeden Tomuş, “Emekli olanlar kendi haline bırakılıyor. Emekli olmuş adam ruh sağlığı bozuk. Evde ailesinin, çocuklarının, çevresindekileri durumunu düşünün” diye konuştu. ‘Önlem alınmazsa olaylar artacaktır’
Bugün gündeme gelen birçok olayın teşkilata ait bir rehabilitasyon merkezinin kurulmuş olması halinde yaşanmayacağını belirten Tomuş, aksi takdirde bugüne kadar görülen olayların ileride daha fazla yaşanacağını kaydetti.