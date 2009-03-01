Polise psikolojik test

Yunanistan’da, geçen aralık ayında bir gencin polis kurşunuyla yaşamını yitirmesinin ardından hayata geçirilen yeni uygulama çerçevesinde, polislerin psikolojik teste tabi tutulmaya başlandığı belirtildi.



Yunan basınında yer alan haberlere göre, bugüne kadar bu teste tabi tutulan 50 kadar polisten 3’ünün “silah taşımaya elverişsiz” olduğu belirlendi.



Araştırmaya katılanların sayısının henüz az olmasına rağmen ortaya çıkan sonuçların, “endişe verici” olduğu yorumunda bulunulan haberlerde, güvenlik birimlerinin ufak olaylarda dahi havaya ateş ettiklerine dikkati çekildi.

