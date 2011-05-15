Polise örtülü ödenekten 2.3 milyon liralık 'gaz' yardımı

T24 - PKK’nın organize ettiği olaylarda, YGS krizinde eylem yapana, işten atılıp protesto edene, maçta olay çıkarana biber gazı sıkan polis, gazı tüketince imdadına Başbakanlık yetişti. ‘Örtülü ödenek’ten 2.3 milyon lira aktarıldı.





Seçim süreci, YGS krizi, BDP’nin sivil itaatsizlik eylemleri ve PKK’nın organize ettiği olaylarındaki artışlar nedeniyle tahminlerinden fazla gaz bombası kullanmak zorunda kalan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün imdadına Başbakanlık yetişti. Başbakanlığın, “örtülü ödenekten” verdiği yaklaşık 2.3 milyon liralık destek ile Emniyet Genel Müdürlüğü, 170 bin gaz bombası ve yangın söndürme aparatı satın almak için harekete geçti.

Milliyet’in edindiği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl yaptığı ihaleler sonucunda 2011’de kullanılacak yeterli miktarda gaz bombası ve mühimmatı satın aldı. İhaleler yoluyla temin edilen malzemelerin büyük bölümü teslim alınarak 81 ildeki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü birimlerine dağıtıldı.

Ancak, 12 Haziran genel seçimleri öncesine de denk gelen bazı gelişmeler, polisi yine önlemler almaya itti. Üniversite odaklı olaylar ve protestolar, KPSS ve YGS’deki kopya iddiaları nedeniyle yurt genelinde başlayan gerginlik ve toplu eylemler ile güneydoğudaki sıcak gelişmeler planlanan fazla müdahaleyi zorunlu kıldı. Bölgede “sivil itaatsizlik” kampanyası çerçevesinde art arda yapılan ve dalga dalga yayılan gösteriler ve sokak hareketlerine müdahale eden Çevik Kuvvet birimleri, planlanandan daha çok gaz mühimmatı kullanmak zorunda kaldı.

2010’da yapılan alımlar sonrasında depolarını dolduran emniyetin, bu sıradışı kullanım nedeniyle, seçim sürecini de dikkate alarak harekete geçtiği ve yeni gaz bombaları ile mühimmatı alımı yapmaya karar verdiği öğrenildi. Ancak bütçede yeterli ödenek olmamasını, buna karşın alımların aciliyetini gözönünde bulunduran EGM, Başbakanlık’ı devreye soktu. Yapılan yeni planlamaların ardından yaklaşık 170 bin gaz bombası, gaz solüsyonu, yangın söndürme aparatı ve savunma tüfek mühammatının “acele” alınması için Başbakanlık örtülü ödeneğinden yaklaşık 2.3 milyon lira aktarıldı. Bu ödeneğin tahsisiyle birlikte EGM, mühimmat alımını başlattı. EGM’nin toplumsal olaylarla kullanmak amacıyla, özel alım yöntemiyle, geçen yıl 125 bin gaz bombası aldığı öğrenildi. Türkiye’deki aracı bir kuruluş üzerinden gerçekleştirilen, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira tutarındaki gaz mühimmatının ABD ve Güney Kore’den ithal edildiği belirtildi. Bu çerçevede, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik ve İkmal Dairesi yetkililerinden oluşan beş kişilik bir heyetin gaz imalatını yerinde incelemek amacıyla ABD’ye gittiği de öğrenildi.

Yetkililer, EGM’nin gaz mermisi alımlarının teslimatının parça parça yapıldığını da kaydetti. EGM’nin yurtdışından gelen bu gaz bombası ve aparatlarının büyük bölümünü Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da oluşturulan bölge depolarına aktardığı öğrenildi.





