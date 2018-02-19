‘Polise mukavemetten' gözaltına alıp ‘Erdoğan'a hakaret'ten yargıladılar!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZBAN banliyö hattında uygulamaya koyduğu ‘Artı Para’ uygulamasına karşı, Alsancak’ta imza kampanyası düzenlerken, polis müdahalesi sonucu gözaltına alınan Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) İl Yöneticisi Arman Hekimoğlu, ‘adli kontrol şartıyla’ serbest bırakıldı. ‘Polise mukavemet’ iddiasıyla gözaltına alınan Hekimoğlu’nun ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla hâkim karşısına çıkması, dikkat çekti.

Polislerden darp ve küfür

Birgün'den Uğur Şahin'in haberi şöyle:

Önceki gün gözaltına alınan Hekimoğlu, Alsancak Polis Merkezi Amirliği’ndeki ifadesinde bir polisin kendisine ve ÖDP’ye küfürler ettiğini söyledi. Aynı polisin şiddetine de maruz kaldığını ifade eden Hekimoğlu, söz konusu polisten şikayetçi olduğunu kaydetti. Hekimoğlu, ifadesinde, şunları anlattı: “Beni güven timleri binasına götürdüler. Bahçede işlemlerimin yapılmasını bekliyordum. O sırada özellikle iri yarı, kirli sakallı etrafındakilerin ‘amirim’ diye hitap ettiği bir kişi, avukatımı ve arkadaşımı itip, kakıp küfürler edip, bahçenin dışarısına fırlatıp attı. Sonrasında aynı polis, dönüp bana elimdekileri belgeleri sordu. Ben de ÖDP İl Yöneticisi olduğumu söyledim. Bu polis aynı zamanda partimi, il yönetimi kuruluna ve şahsıma yönelik ağır küfürler etti. ‘Seni de ÖDP’yi de s….. yönetimi de s….. seni yönetici yapanı da s……..’. Devamında gelip kafamın arkasına telsizle iki kez vurdu. Belimle kalçam arasına diziyle üç defa vurdu. Devamında yanında polisler bana ters kelepçe yapılmasını emretti. Bu sırada küfürlerine devam etti. Son ana kadar ne bana gerekçe sundular ne bir arama kararı beyanında bulundular. Ağzımdan ne AKP ile ne de Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir kelime çıkmadı.”

3 polisten ‘kopyala-yapıştır’ ifade

Hekimoğlu’nun BirGün’e konuşan avukatı ise, Hekimoğlu’nun gözaltına alınmasında ‘3 polisin ‘kopyala-yapıştır’ şekilde ifade verdiğini söyledi. Polisler, ifadelerinde Hekimoğlu’nun “Hepinizi asacağız”, “Hırsız, katil, Erdoğan” gibi sloganlar attığını iddia ederken, Hekimoğlu’nun avukatı polislerin ifadesinin gerçek dışı olduğunun altını çizdi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Hekimoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.