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POLİSE MOLOTOF ATTILAR, ASKERE EL SALLADILAR HAKKARİ (A.A)

10 Ağustos 2010 00:38

-POLİSE MOLOTOF ATTILAR, ASKERE EL SALLADILAR HAKKARİ (A.A) - 09.08.2010 - Hakkari'de, izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polisin müdahale etmesinin ardından çıkan olaylarda, polis lojmanları ile zırhlı araçlara, molotofkokteyli ile saldırıda bulunuldu. Göstericiler, askeri araçların geçişi sırasında molotofkokteyllerini yere bırakarak askerlere el salladılar. Hakkari'de BDP il binası önünde toplandıktan sonra izinsiz yürüyüş yapmak isteyen, polisin uyarısına da taş ve molotofkokteyli ile karşılık veren grup, güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından akşam saatlerinde ara sokaklarda yeniden bir araya geldi.  Grup, Bulvar Caddesi'nde bulunan polis lojmanlarına ve zırhlı araçlara molotofkokteyli ile saldırdı. Saldırılarda can ve mal kaybı olmadı. Olaylarda polisin attığı gaz bombası bir gazetecinin parmağına isabet etti. Parmağından yaralanan gazeteci, arkadaşlarının yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Gençlik Caddesi üzerinde bir araya gelen grup ise içinde askerlerin bulunduğu araçların geçişi sırasında, ellerindeki molotofkokteyllerini yere bırakarak araca el salladı.  Polis, ara sokaklarda bir araya gelen grupları dağıtmaya çalışıyor.

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